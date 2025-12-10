Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 24
Mexicali, BC., Productores del Valle de Mexicali solicitaron a la administración estatal, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la emisión de un decreto permanente que garantice una compensación económica para los agricultores que ya no puedan sembrar en sus terrenos, y tampoco venderán el agua a los cuatro municipios de la zona costa de la entidad por la nueva Ley de Aguas Nacionales.
La propuesta fue planteada por representantes del distrito de riego 14, integrado por cerca de 17 mil usuarios, quienes explicaron que el acuerdo alcanzado con las autoridades el lunes pasado contempla no realizar bloqueos mientras se avanza en un mecanismo de apoyo formal.
El artículo 22 de la Ley de Aguas aprobada prohíbe la transmisión o venta de derechos de concesiones de agua entre particulares, permitiendo sólo reasignarla por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En una reunión celebrada en las oficinas de la Conagua en Mexicali entre campesinos, funcionarios de la dependencia y del gobierno de Baja California, Juan Carlos Fierro, presidente del distrito de riego 14, detalló que 85 millones de metros cúbicos se envían de Mexicali a Tijuana.
Señaló que según la nueva legislación, esas regiones, en distintos momentos, quedarán fuera de producción y el agua agrícola que no se utilice pasará automáticamente al control de Conagua, sin que los horticultores reciban compensación alguna.
Por eso los labriegos buscan que la administración estatal etiquete recursos y establezca un programa compensatorio de carácter multianual.
Fierro adelantó que el próximo viernes habrá una tercera reunión con funcionarios federales y estatales, para analizar el asunto del decreto.