José Manuel Yepiz

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 24

Mexicali, BC., Productores del Valle de Mexicali solicitaron a la administración estatal, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la emisión de un decreto permanente que garantice una compensación económica para los agricultores que ya no puedan sembrar en sus terrenos, y tampoco venderán el agua a los cuatro municipios de la zona costa de la entidad por la nueva Ley de Aguas Nacionales.

La propuesta fue planteada por representantes del distrito de riego 14, integrado por cerca de 17 mil usuarios, quienes explicaron que el acuerdo alcanzado con las autoridades el lunes pasado contempla no realizar bloqueos mientras se avanza en un mecanismo de apoyo formal.

El artículo 22 de la Ley de Aguas aprobada prohíbe la transmisión o venta de derechos de concesiones de agua entre particulares, permitiendo sólo reasignarla por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).