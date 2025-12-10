Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 24
Chihuahua, Chih., Agricultores de frijol del municipio de Namiquipa tomaron la mañana de ayer la caseta de la autopista Cuauhtémoc-Chihuahua, donde permitieron el paso libre y pidieron a los automovilistas adquirir un costal de cinco kilogramos en 150 pesos, casi lo mismo que se cobra de peaje (147 pesos).
A manera de manifestación y estrategia para comercializar directamente la leguminosa, los campesinos ofertaron entre los conductores su cosecha nueva, variedad pinto Saltillo; la compra fue opcional.
El dirigente de El Barzón en Namiquipa, Yurem Ortiz Varela, informó sobre la protesta y demandó al gobierno federal que aumente el acopio de frijol, a precio de garantía de 27 pesos, en Chihuahua, ya que los intermediarios (coyotes) quieren pagar únicamente 11 pesos por kilogramo.
“Tenemos casi un mes en diferentes movilizaciones; vino el secretario Julio (Berdegué) la semana antepasada, nos dijo que tenía presupuesto para 5 mil 500 toneladas, para todo el estado.
“Eso beneficiará únicamente a 550 agricultores y cuando vamos a los centros de acopio del gobierno federal ya los lugares están apartados, están acomodados los amigos, los compadres, los que se mocharon con el encargado”, señaló.
Por ello, dijo, “optamos por manifestarnos en la caseta y ofrecer el frijol a la gente, en compra directa, a quien guste apoyar”.
El líder campesino explicó que la intención es permanecer en ese punto hasta que logren comercializar al menos 30 mil toneladas. “Ningún gobierno, ni el federal o estatal, han hecho algo por nosotros.
“Queremos demostrar que sí se puede vender directamente, a lo mejor tomar la caseta no es la mejor manera, pero queremos hacerlo para que nos volteen a ver”, subrayó.
En otra estrategia para colocar su cosecha sin intermediarios, productores del municipio de Cusihuiriachi, agrupados en la Unión Campesina Democrática, instalaron un mercado popular en calles contiguas al palacio de gobierno, en la capital de Chihuahua, donde ofertan bultos de cuatro kilos de frijol por 100 pesos.
El programa Alimentación para el Bienestar, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, comprará menos de 10 por ciento de la cosecha de la leguminosa en el estado, que es de 80 mil toneladas, advirtió el Comité Estatal del Sistema Producto Frijol.