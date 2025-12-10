▲ La intención de los campesinos es permanecer en la caseta hasta comercializar 30 mil toneladas de su producto. Foto cortesía Víctor Quintana

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 24

Chihuahua, Chih., Agricultores de frijol del municipio de Namiquipa tomaron la mañana de ayer la caseta de la autopista Cuauhtémoc-Chihuahua, donde permitieron el paso libre y pidieron a los automovilistas adquirir un costal de cinco kilogramos en 150 pesos, casi lo mismo que se cobra de peaje (147 pesos).

A manera de manifestación y estrategia para comercializar directamente la leguminosa, los campesinos ofertaron entre los conductores su cosecha nueva, variedad pinto Saltillo; la compra fue opcional.

El dirigente de El Barzón en Namiquipa, Yurem Ortiz Varela, informó sobre la protesta y demandó al gobierno federal que aumente el acopio de frijol, a precio de garantía de 27 pesos, en Chihuahua, ya que los intermediarios (coyotes) quieren pagar únicamente 11 pesos por kilogramo.

“Tenemos casi un mes en diferentes movilizaciones; vino el secretario Julio (Berdegué) la semana antepasada, nos dijo que tenía presupuesto para 5 mil 500 toneladas, para todo el estado.

“Eso beneficiará únicamente a 550 agricultores y cuando vamos a los centros de acopio del gobierno federal ya los lugares están apartados, están acomodados los amigos, los compadres, los que se mocharon con el encargado”, señaló.