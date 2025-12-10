Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 24

Mientras miles de pequeños productores de frijol enfrentan la ruina y se ven obligados a vender su cosecha incluso por debajo de 10 pesos por kilogramo, un puñado de grandes empacadores, intermediarios y operadores de las centrales de abasto acumulan ganancias extraordinarias al comprar barato y vender caro en anaquel, aprovechando la desesperación campesina y la falta de respuesta del gobierno, señaló Víctor Quintana, especialista en temas agrarios.

En entrevista, Quintana calificó a estos intermediarios de “oligopsonio”, es decir, una estructura de mercado donde hay un número muy reducido de compradores, los cuales lucran con la necesidad y urgencia de los campesinos.

Señaló que los paquetes de frijoles de 2.5 kilogramos de grandes empacadoras como Verde Valle, Cazerola, La Gran Cosecha, entre otros, se venden en supermercados a un precio de hasta 139 pesos, muy por encima de los nueve o 12 pesos por kilogramo que pagan a los productores, lo que ha despertado malestar y movilizaciones en varios estados como Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Con una cosecha que esta temporada rebasa 700 mil toneladas, precios bajos, constantes importaciones de Estados Unidos y falta de apoyos, explicó el especialista, el gobierno no ha sido capaz de hacer efectivo el precio de garantía pactado en 27 pesos por kilo, lo que provoca desesperación en los campesinos, quienes han sido presionados por los coyotes (intermediarios).

“Los intermediarios ofrecen un precio y lo pagan de inmediato, eso les beneficia. Los productores, que andan urgidos porque tienen que pagar créditos y al proveedor de semilla, al distribuidor de combustible, se ven ahorcados y obligados a venderles al precio que ellos quieran”, explicó.

Quintana enfatizó en que en México hay 629 mil productores de frijol, 80 por ciento en superficies de una a cinco hectáreas. Después del ciclo primavera-verano, y gracias a las buenas lluvias, hay 700 mil toneladas de frijol en buen estado; sin embargo, no están abiertos los centros de acopio y el precio al que lo pagan los intermediarios es muy bajo, mientras todo parece indicar que la capacidad de compra del gobierno será de sólo 70 mil toneladas.