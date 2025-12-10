Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 8

Nueva York. Raúl Malo falleció el lunes por la noche, según publicó su esposa, Betty Malo, en su página de Facebook. Había estado luchando contra el cáncer. El líder de The Mavericks había documentado su progreso en redes sociales desde que reveló en junio de 2024 que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer de colon.

En septiembre de 2025, anunció en Instagram que luchaba contra la enfermedad leptomeníngea, una complicación poco común que se produce cuando el cáncer se propaga a las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El diagnóstico obligó a The Mavericks a cancelar las fechas con Dwight Yoakam en medio de una gira conjunta. Malo dejó su hogar en Nashville, Tennessee, para buscar tratamiento en Houston, manteniendo a sus seguidores al tanto de su progreso. “Lo llamaron para otro concierto, esta vez en el cielo, y vuela alto como un águila”, escribió Betty Malo. “Nadie representó la vida y el amor, la alegría y la pasión, la familia, los amigos, la música y la aventura como nuestro querido Raúl. Ahora nos cuidará con todo lo que el cielo nos permite, iluminándonos el camino y recordándonos que debemos disfrutar cada momento”.