Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 8

Madrid. El cantante de la banda de punk-rock española Ilegales, Jorge Martínez, falleció a los 70 años a causa de cáncer, informó ayer su agencia de representación.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra el cáncer”, informó Art Music Agency.

“Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros”, añade el comunicado.