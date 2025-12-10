▲ Los herederos de los ex integrantes de la banda de James Hendrix (en la imagen) exigen que se haga justicia y les otorguen los derechos comerciales que les corresponden. Foto Dpa

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 8

Los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell, ex integrantes de la banda de Jimi Hendrix, iniciaron una demanda contra Sony Music Entertainment UK (Smeuk) ante el tribunal superior. Sostienen que ambos músicos “murieron en relativa pobreza”, mientras la música que ayudaron a crear se ha convertido en “una fuente de ingresos lucrativa” para las grandes discográficas gracias al auge del streaming.

La disputa gira en torno a los derechos de autor y los derechos de intérprete de tres álbumes icónicos: The Jimi Hendrix Experience: Are You Experienced, Axis: Bold As Love y Electric Ladyland, todos grabados durante la década de 1960.

Durante la apertura del juicio, ayer, Simon Malynicz KC –abogado de los herederos del bajista y del baterista– sostuvo que la banda formada junto a Hendrix en 1966 y disuelta poco antes de la muerte del legendario guitarrista por sobredosis en 1970, fue “uno de los actos más exitosos de su época”.

Por otra parte, argumentó que Redding y Mitchell, fallecidos en la década de 2000, “quedaron excluidos” de los beneficios comerciales y “murieron en relativa pobreza”, a pesar de que las grabaciones continuaron generando ingresos significativos en la era digital.

Malynicz agregó que, desde la muerte de ambos músicos, sus herederos –quienes en condiciones normales tendrían derecho a una parte de los ingresos mediante derechos transmisibles– también han sido excluidos de forma constante.

Según afirmó, esta marginación no provino de Jimi Hendrix, sino de los administradores de su patrimonio, de procesos legales posteriores y, “una vez más, de una multinacional que se niega a reconocer o remunerar sus derechos de autor y de intérprete”.

En su exposición, el abogado explicó que una grabación suele involucrar varios tipos de derechos: los vinculados a la composición musical y la letra y aquellos relacionados con la grabación sonora en sí.

Adicionalmente, existen derechos separados asociados a la interpretación de los músicos que participaron en dicha grabación. Detalló que el conflicto actual se centra, precisamente, en los derechos de autor sobre la grabación y en los derechos de interpretación.