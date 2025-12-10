Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 7

El legendario compositor español Manuel Alejandro está de regreso en la capital mexicana para encabezar La historia de mis canciones, concierto que se realizará este 15 de diciembre en el Cantoral, recinto elegido por su acústica íntima y su calidez, ideal para un formato que él prefiere llamar “conversación musical”.

Ayer dialogó con la prensa en el auditorio de Sony Music, donde confirmó que llega “ilusionado y con la energía creadora” que lo llevó a escribir clásicos para Julio Iglesias, Rocío Jurado, Raphael, José José, Emmanuel, Luis Miguel y tantas voces que definieron la balada romántica en nuestro idioma.

A sus 92 años mantiene una lucidez plena y una calidez que sostiene cada recuerdo. “Me pongo delante de mis amigos mexicanos. Le doy un sitio a cada canción; cada una guarda historias de mi vida”, expresó al iniciar la charla.

Aunque reconoce que vive en una etapa de retiro, comentó con humor que sus manos ya no responden como antes y que subirá al escenario con gratitud, confiado en que el público le perdonará cualquier tropiezo.

La presentación reunirá 30 piezas seleccionadas a partir de los momentos que marcaron su trayectoria y sus afectos. No será un repaso cronológico, sino un relato emocional. Abrirá con Te voy a contar mi vida, popularizada por Raphael, y concluirá con una canción dedicada a su amigo Fernando Saavedra.

En el recital, Manuel Alejandro tocará el piano, recitará y hablará sobre algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Entre ambos extremos recorrerá amores contrariados, rupturas anunciadas, confesiones y retratos íntimos de intérpretes que, según él, moldearon su obra tanto como su propia experiencia.

“Los artistas han sido los culpables de que yo escribiera estas canciones. Nunca lo hice para la noche ni para la luna. Escribía sabiendo para quién iba la canción. Conocía de qué pie cojeaban”, señaló.

“Lo mejor de tu vida se inspiró en la historia personal de Julio Iglesias. Muchas de mis obras fueron rechazadas al principio. Jeanette no quería grabar Soy rebelde”, añadió.

México ocupa un sitio central en la historia del arreglista y productor. “Merecen cadena perpetua”, bromeó al referirse al público y a su influencia en su legado. “Llegué al país con Raphael en 1966 y me sorprendió escuchar a la gente cantar mis letras como si ya les pertenecieran.

“Aquí viví temporadas largas, formé una familia, colaboré en cine y escribí canciones que luego se convertirían en himnos: Amar y querer, El amor acaba, Todo se derrumbó, Quiero perderme contigo, Tengo mucho que aprender de ti, entre muchas otras.”

Inspiración en el amor

Entre las anécdotas que compartió, recordó cómo en 2008 intuía el romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, inspiración de Si tú te atreves. “Me figuré que estaban enamorados. La canción decía que, si se atrevían, dejarían de pensarse, pero no se atrevieron… hasta muchos años después. Ahora me alegra verlos juntos”, comentó entre risas.