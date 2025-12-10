Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 19

La embajadora de Canadá en Estados Unidos durante los pasados seis años, Kirsten Hillman, anunció que renunciará a su cargo el próximo año, cuando se revisará el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), que incluye a México. Hillman afirmó en una carta que es el momento adecuado para nombrar a alguien que supervise las conversaciones sobre el T-MEC. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que Hillman “preparó las bases para Canadá en la próxima revisión” del acuerdo. Más información en https://t.ly/YO7Mq.