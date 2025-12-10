Economía
Renuncia embajadora de Canadá en EU
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 19

La embajadora de Canadá en Estados Unidos durante los pasados seis años, Kirsten Hillman, anunció que renunciará a su cargo el próximo año, cuando se revisará el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), que incluye a México. Hillman afirmó en una carta que es el momento adecuado para nombrar a alguien que supervise las conversaciones sobre el T-MEC. El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que Hillman “preparó las bases para Canadá en la próxima revisión” del acuerdo. Más información en https://t.ly/YO7Mq.

