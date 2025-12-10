César Arellano García

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 19

En noviembre los principales grupos aeroportuarios de México reportaron resultados mixtos en el tráfico de pasajeros. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) indicó que el número de viajeros transportados en sus 13 aeropuertos creció 2.9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Los usuarios nacionales se incrementaron 4 por ciento, pero los internacionales decrecieron 3.2 por ciento. Del volumen total, 99.4 provino de la aviación comercial y el 0.6 general.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) con operaciones en México, Estados Unidos y Colombia, anunció que el mes pasado alcanzó un total de 5.9 millones de pasajeros, representando un incremento del 1.5 por ciento respecto a noviembre de 2024.