Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 19

El T-MEC continuará porque es la única forma que la región pueda competir con Asia o Europa en la producción de vehículos ligeros, señaló Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo y que finalmente va a ser muy ríspido, pero vamos a llegar a un punto en el que nos permita que México continúe siendo un país atractivo para seguir produciendo y exportando”, aseguró en conferencia.

Garza señaló que los temas prioritarios para la industria automotriz en 2026, que aporta 4.5 por ciento del PIB, son la revisión del T-MEC, la eliminación de los aranceles de Estados Unidos a los autos mexicanos y los aranceles a vehículos importados de países sin tratado con México.

Destacó que la nación comercializa en el exterior cerca de 3.5 millones de vehículos, de los cuales 2 millones 850 mil se dirigen a Estados Unidos. Afirmó que el sector está “altamente integrado en la región Norteamérica” gracias al TLCAN, ahora T-MEC.

“Estoy seguro de que tratado va a haber, hay que ver dentro del tratado cómo vamos a quedar cada uno de los sectores”, indicó.