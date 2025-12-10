Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 19
El T-MEC continuará porque es la única forma que la región pueda competir con Asia o Europa en la producción de vehículos ligeros, señaló Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
“Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo y que finalmente va a ser muy ríspido, pero vamos a llegar a un punto en el que nos permita que México continúe siendo un país atractivo para seguir produciendo y exportando”, aseguró en conferencia.
Garza señaló que los temas prioritarios para la industria automotriz en 2026, que aporta 4.5 por ciento del PIB, son la revisión del T-MEC, la eliminación de los aranceles de Estados Unidos a los autos mexicanos y los aranceles a vehículos importados de países sin tratado con México.
Destacó que la nación comercializa en el exterior cerca de 3.5 millones de vehículos, de los cuales 2 millones 850 mil se dirigen a Estados Unidos. Afirmó que el sector está “altamente integrado en la región Norteamérica” gracias al TLCAN, ahora T-MEC.
“Estoy seguro de que tratado va a haber, hay que ver dentro del tratado cómo vamos a quedar cada uno de los sectores”, indicó.
Recordó que la industria no funciona sola, ya que hay piezas que cruzan hasta siete veces las fronteras de los tres países del acuerdo trilateral, por eso, las industrias de Estados Unidos, Canadá y México apoyan la continuidad del T-MEC, a pesar de que el presidente Trump sugirió dejar que se extinga.
Comentó que a pesar del ambiente adverso, el dinamismo de esta industria va casi igual que el año pasado, pues la producción sólo ha caído 1.5 por ciento en enero-noviembre respecto a igual lapso de 2024, un retroceso de 1.6 por ciento anual en exportaciones y un avance de uno por ciento en ventas en México.
Expresó que “todo mundo está de acuerdo en que el tratado de libre comercio debe seguir”, sólo el presidente Trump no coincide a veces.
Recordó que sólo China el año pasado produjo 31 millones de vehículos, mientras la región T-MEC casi 18 millones y Europa 16 millones.
Mencionó que queda pendiente la negociación para retirar los aranceles de la sección 232 de la Ley Comercial de 1962, que es de 15 por ciento, aunque se eleva hasta 25 por ciento si no cumplan con las reglas de origen del T-MEC.