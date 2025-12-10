D

espués de casi un año de que Donald Trump iniciara su segunda presidencia, hace algunos días Estados Unidos presentó su “Estrategia Nacional de Seguridad”. Es un documento de enorme trascendencia a corto, mediano y largo plazos, y plantea un profundo cambio de paradigma en su autocomprensión global, destacando el explícito reconocimiento de no continuar con sus pretensiones globales ante la competencia con China y la búsqueda de recuperar al continente americano a través de una nueva versión de la Doctrina Monroe ¿Cuáles son sus prioridades y qué aspectos son relevantes para México? Al menos cuatro son significativos.

Primero. Partiendo de que Estados Unidos es “la mejor y más exitosa nación en la historia de la humanidad”, su política exterior y estrategia de seguridad nacional debieran concentrarse en la “protección de sus intereses nacionales fundamentales”. A diferencia de anteriores estrategias de las élites de EU que históricamente enfatizaron el “globalismo” y el libre comercio mediante una “red de instituciones internacionales” y trasnacionales, en muchos casos en contra de los propios intereses estadunidenses y de la “soberanía de los estados individuales”, la nueva estrategia enfatiza la protección de sus fronteras (en aras de “parar en vez de facilitar” la migración), crear la “más robusta base industrial” y energética, y continuar siendo “el país más avanzado e innovador científica y tecnológicamente del mundo”. EU exige un sustantivo incremento en su gasto militar (cercano a 5 por ciento de su PIB). En materia de “seguridad económica” el documento destaca la relevancia del comercio balanceado, el acceso a materiales y cadenas de valor críticos, así como a hacer uso del dominio del sector financiero estadunidense.

Segundo. El documento es devastador en su crítica a la Unión Europea –como institución que limita la soberanía de los estados individuales– y a su declive y su potencial “desaparición civilizacional” ( civilizational erasure). Su incapacidad de hacer frente a la invasión rusa en Ucrania refleja su “falta de autoestima”; no obstante, los vínculos estratégicos, culturales y “sentimentales” con Europa permitirán que EU “ayude a corregir su actual trayectoria”.

Tercero. Para el continente americano el documento propone una actualización de la Doctrina Monroe (América para los americanos). Reconociendo que relegó al continente recientemente, Washington buscará reforzar su presencia en la región y explícitamente contra “competidores no hemisféricos” que busquen controlar activos estratégicos desde la perspectiva de los “intereses de seguridad de Estados Unidos”. La nueva estrategia le dedica al continente particular atención bajo los objetivos de “alistarse y expandirse”, es decir, reclutar “campeones regionales” en los rubros de la seguridad nacional de EU (por ejemplo, en torno a la migración, el crimen organizado y procesos de nearshoring). La presencia militar en la región también se renovará con énfasis en el control de las costas y la marina en sitios estratégicos del continente. El uso de aranceles, la “diplomacia comercial” y los “acuerdos comerciales recíprocos” serán instrumentos prioritarios hacia la región. Respecto a la expansión estratégica de EU en la región, los objetivos buscarían recuperar el control militar, de infraestructuras críticas como puertos y el acceso a activos estratégicos existentes. Todo lo anterior reconociendo la creciente presencia de “ciertos actores extranjeros”.