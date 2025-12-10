Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 18

Río de Janeiro. Las exportaciones de productos agrícolas de Brasil crecieron en 2025 a pesar de que desde agosto las ventas a Estados Unidos estuvieron sujetas a aranceles de 50 por ciento impuestos por el presidente Donald Trump.

La Confederación Nacional de la Agricultura de Brasil (CNA) divulgó el martes sus resultados al mes de noviembre y entre los datos destaca un crecimiento de las exportaciones de 1.7 por ciento, que se elevaron a 155 mil millones de dólares, frente a los 153 mil millones del mismo periodo del año pasado.

“A pesar de las restricciones en el comercio internacional impuestas por las tarifas de Estados Unidos conquistamos un crecimiento”, destacó en un comunicado la directora de relaciones internacionales de la CNA, Sueme Mori.