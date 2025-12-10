Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 18

Madrid. La preocupación es máxima, de ahí que el gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, decidió declarar “la emergencia” en la región ante el brote de peste porcina africana (PPA), con el fin de frenar lo antes posible al virus y evitar su propagación a otras regiones, lo que aumentaría el riesgo de quiebra para un sector vital para la economía española.

Las previsiones de los ganadores de Cataluña es que la crisis sanitaria provocará pérdidas hasta de 24 millones de euros (500 millones de pesos) semanales, en parte también por el veto de algunos países a las exportaciones cárnicas de cerdo procedente de la región o de España, entre ellos los mercados más importantes como México, Estados Unidos, China, Japón y Corea.

El brote de PPA, una de las enfermedades más virulentas y sin cura que afectan a los cerdos, tuvo su origen en una zona montañosa en la periferia de Barcelona, Collserola, donde se han encontrado hasta ahora 13 jabalíes muertos con la enfermedad. Ante la gravedad de la situación, sobre todo por el riesgo del contagio masivo, se decidió desplegar al ejército español en la zona para establecer controles y buscar en el perímetro más animales infectados o muertos. Hasta el momento sólo se han localizado a los 13 jabalíes, pero no se descartan nuevos hallazgos, al menos en los seis kilómetros a la redonda que se establecieron como “la zona cero” de la epidemia.

Ante esta situación, que pone en riesgo al sector porcino español, que representa alrededor de 9 por ciento del total de la actividad pecuaria en el país y tiene un volumen de negocio anual de 25 mil millones de euros, el gobierno catalán decidió declarar la “emergencia”, lo que permitirá actuar con celeridad y sin las cortapisas administrativas para evitar el contagio masivo o la propagación a otras regiones. Además, la declaración permite tramitar de manera “urgente” todos los contratos de servicios, suministros y obras específicas que tengan como objetivo “contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la PPA o posibles mutaciones o variantes del virus”.