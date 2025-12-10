Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 17

La inflación general en México se aceleró a 3.8 por ciento anual en noviembre (en octubre fue de 3.57 por ciento); así, El Buen Fin se vio eclipsado por el incremento de tarifas de energía eléctrica y transporte público, así como de los precios de bienes y servicios, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que dio a conocer el Inegi, la inflación general de noviembre de 2025 fue la más alta en cinco meses (junio: 4.32 por ciento) y se ubicó por encima de las expectativas del mercado, que esperaba una variación de 3.7 por ciento, pero dentro del intervalo de la meta de estabilidad de precios del Banco de México (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, y concentra alrededor de 76 por ciento del INPC, además de determinar la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, registró una variación de 4.43 por ciento anual contra el 4.28 por ciento previo, su tercer aumento consecutivo, y alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2024, cuando subió 4.55 por ciento.