Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 17
Tres de los principales grupos bancarios del país anticipan un mejor desempeño de la economía para los siguientes meses, expresada en mayor crecimiento y generación de empleos, con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como uno de los temas que más incidirán en la dinámica de la actividad.
“Va a ser un mejor año que 2025; no vamos a ver brotes inflacionarios importantes y la economía va a crecer algo más”, dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA.
En conferencia de prensa para presentar el informe Situación México, el especialista dio a conocer que el banco mejoró marginalmente su proyección de crecimiento de la economía de 1 a 1.2 por ciento en 2026, mientras para 2025 prevé un avance de 0.7 por ciento.
“El año que viene el factor más importante para la economía del país es la revisión del T-MEC”, mencionó el economista de BBVA.
Precisó que “la inversión es la principal causa de preocupación que tenemos”, ya que todos sus componentes están cayendo. Sin embargo, confió, puede despuntar en la medida en que lleguen buenas noticias sobre la renegociación del acuerdo comercial trilateral.
Crecimiento de 2.0% hasta 2027 y más inversión: Citi
La economía mexicana crecerá 2 por ciento hasta 2027, impulsada por el despegue de la inversión en el segundo semestre de 2026, lo cual dependerá de los términos de la negociación del T-MEC, pronosticó Julio Ruiz, economista jefe de Citi México.
En conferencia sobre las perspectivas económicas para México y América Latina, expuso que Citi prevé un crecimiento de 0.2 por ciento este año y de 1 por ciento el siguiente, por debajo del 2 por ciento que se espera para la economía de América Latina.
Julio Ruiz comentó que el crecimiento de México es débil respecto a su potencial y que la renegociación del T-MEC será clave para atraer inversiones, las cuales podrían avanzar a partir de la segunda mitad de 2026.
Sorpresas positivas y menos retos: Santander
“El año que entra será un poquito menos retador que éste en términos de crecimiento económico”. Hay más cosas que pueden resultar positivas, sobre todo por el T-MEC, y se espera que crezca la inversión, consideró Felipe García Ascencio, director general de Santander.
En una reunión con medios, el directivo precisó que el interés por invertir en México es mayor respecto al que se tiene por otros países latinoamericanos, pero se busca “más certidumbre”, tanto “en términos comerciales como jurídicos, y que haya un compromiso real con las inversiones mixtas y que eso se plasme en proyectos concretos”.
Especificó que el crecimiento económico todavía es “muy bajito” y “por ello que tanto los bancos como las autoridades están comprometidos con financiar a más micro, pequeñas y medianas empresas por medio del Plan México”.