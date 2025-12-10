Jessika Becerra y Julio Gutiérrez

Tres de los principales grupos bancarios del país anticipan un mejor desempeño de la economía para los siguientes meses, expresada en mayor crecimiento y generación de empleos, con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como uno de los temas que más incidirán en la dinámica de la actividad.

“Va a ser un mejor año que 2025; no vamos a ver brotes inflacionarios importantes y la economía va a crecer algo más”, dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA.

En conferencia de prensa para presentar el informe Situación México, el especialista dio a conocer que el banco mejoró marginalmente su proyección de crecimiento de la economía de 1 a 1.2 por ciento en 2026, mientras para 2025 prevé un avance de 0.7 por ciento.

“El año que viene el factor más importante para la economía del país es la revisión del T-MEC”, mencionó el economista de BBVA.

Precisó que “la inversión es la principal causa de preocupación que tenemos”, ya que todos sus componentes están cayendo. Sin embargo, confió, puede despuntar en la medida en que lleguen buenas noticias sobre la renegociación del acuerdo comercial trilateral.

Crecimiento de 2.0% hasta 2027 y más inversión: Citi

La economía mexicana crecerá 2 por ciento hasta 2027, impulsada por el despegue de la inversión en el segundo semestre de 2026, lo cual dependerá de los términos de la negociación del T-MEC, pronosticó Julio Ruiz, economista jefe de Citi México.