En 2024 desembolsaron $1.12 billones
Recae en las mujeres 70% del cuidado de los enfermos
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 17
La aportación total que los hogares de México realizaron a la salud de sus integrantes –como gasto directo y en trabajo no remunerado– ascendió a 1.12 billones de pesos en 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El gasto de bolsillo que hicieron los hogares en medicamentos y otros bienes representó 45.4 por ciento del total. Siguieron los bienes y servicios de apoyo, con 18.3 por ciento; las consultas médicas, con 15.3 por ciento, y los servicios hospitalarios, con 14.9 por ciento. El restante 6.1 por ciento se gastó en laboratorios, ambulancias y residencias de salud, entre otros.
Al dar a conocer la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM) 2024, el Inegi resaltó que los hogares son un soporte fundamental para el sector salud, debido a su doble función: son consumidores finales de bienes y servicios para el cuidado de la salud y proveedores de servicios para autoconsumo dentro y fuera del hogar.
La erogación de los hogares fue de 800 mil 733 millones de pesos, mientras 318 mil 261 millones correspondieron al valor de las actividades de cuidado de la salud que proporcionaron los propios hogares mediante trabajo no remunerado.
Con base tanto en el valor económico como en el número de horas del trabajo no remunerado en salud (TNRS), la atención se centró en los cuidados a los integrantes del propio hogar, al brindarles atención especializada y temporal.
Al desagregar por sexo a los cuidadores, se observa que las mujeres cubrieron 69.9 por ciento del tiempo total y los hombres contribuyeron con el restante 30.1 por ciento (4.3 horas de los hombres por cada 10 horas de TNRS de las mujeres).
La CSSSM reveló también que el producto interno bruto (PIB) del sector salud en el país fue de 1.75 billones de pesos, equivalente a 5.2 por ciento del PIB total; dicho porcentaje se integró por 2.2 por ciento del PIB aportado por el sector público, 2 por ciento por el privado y 0.9 por ciento por trabajo no remunerado de los hogares.
El PIB del sector salud aumentó 1.6 por ciento en 2024 respecto a 2023, por arriba de la economíanacional, que creció 1.4 por ciento.
Además, el sector sanitario generó cerca de 2.2 millones de puestos de trabajo remunerados.