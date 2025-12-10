▲ El dinero y el trabajo no remunerado que los mexicanos destinan al cuidado de la salud equivalen a casi de la mitad del gasto en este rubro. En la imagen, el Hospital Español de la Ciudad de México. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 17

La aportación total que los hogares de México realizaron a la salud de sus integrantes –como gasto directo y en trabajo no remunerado– ascendió a 1.12 billones de pesos en 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El gasto de bolsillo que hicieron los hogares en medicamentos y otros bienes representó 45.4 por ciento del total. Siguieron los bienes y servicios de apoyo, con 18.3 por ciento; las consultas médicas, con 15.3 por ciento, y los servicios hospitalarios, con 14.9 por ciento. El restante 6.1 por ciento se gastó en laboratorios, ambulancias y residencias de salud, entre otros.

Al dar a conocer la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (CSSSM) 2024, el Inegi resaltó que los hogares son un soporte fundamental para el sector salud, debido a su doble función: son consumidores finales de bienes y servicios para el cuidado de la salud y proveedores de servicios para autoconsumo dentro y fuera del hogar.

La erogación de los hogares fue de 800 mil 733 millones de pesos, mientras 318 mil 261 millones correspondieron al valor de las actividades de cuidado de la salud que proporcionaron los propios hogares mediante trabajo no remunerado.