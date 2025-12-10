Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 16

En el periodo enero-noviembre de 2025, los ingresos del gobierno federal registraron el mayor crecimiento desde 2022, de acuerdo con información difundida ayer por el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

En los primeros 11 meses del año, los ingresos sumaron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, un incremento de 5.9 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

Se trata del crecimiento más alto desde 2022, cuando los ingresos del gobierno federal presentaron una tasa de expansión de 5.1 por ciento.

En 2023 aumentaron 1.1 por ciento y en 2024 se elevaron 2.1 por ciento. En cambio, en 2020 y 2021 disminuyeron 2.3 y 0.5 por ciento.

Los ingresos que obtuvo el gobierno entre enero y noviembre significaron un incremento nominal de 500 mil 591 millones de pesos comparado con el monto registrado en el mismo ciclo del 2024.

Esta cifra supera en 102.3 por ciento el nivel que se programó en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para ese lapso.

En el periodo referido, la recaudación tributaria alcanzó un récord, al registrar 4 billones 905 mil 415 millones de pesos, un crecimiento real de 4.6 por ciento.

Entre enero y noviembre se obtuvieron 2 billones 652 mil 597 millones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 222 mil 532 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y 5.1 por ciento superior en términos reales.