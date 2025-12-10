Debemos mostrar la diversidad del país: Lorena Ramírez
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a12
Con un par de huaraches de cuero, vestimenta tradicional y una condición física envidiable, Lorena Ramírez logró lo impensado: emerger de la Sierra Tarahuma-ra en Chihuahua y darle visibilidad al deporte indígena.
Nueve años después de acaparar los reflectores, la corredora de ultramaratones aún compite en largas distancias en todo el mundo, aunque su objetivo principal ha cambiado. Lorena ya no busca medallas ni llegar en los primeros lugares, su meta ahora es que las nuevas generaciones puedan emular su historia.
“Los sueños se pueden cumplir y yo soy un ejemplo. Quiero que mi historia se repita muchas veces y que ganemos más espacios no sólo en México sino en todo el mundo. Que la diversidad en nuestro país tenga visibilidad y no se pierda”, comentó la corredora, quien el domingo participó en el Medio Maratón Raíces de Fuego en el Zócalo capitalino.
Ramírez, de 30 años de edad, no sólo es la primera atleta indígena en ganar el Premio Nacional del Deporte, sino que además creó una fundación que lleva su nombre y es parte de las líderes del movimiento México Imparable, que pretende darle visibilidad a los pueblos originarios.
Dejar huella
“Quiero dejar huella; algo bonito, que no se olvide. Muchas personas me han ayudado para conseguir un cambio verdadero y tenemos muchos planes para darle más oportunidades a todos los deportistas de la sierra. Para nosotros caminar o correr es cosa de todos los días, sólo que ahora mucha gente conoce nuestro talento.”
La extraordinaria condición física de Lorena se forjó con largas caminatas en su estado natal pastoreando las cabras de la familia. Eran de 10 a 15 kilómetros diarios los que recorría en las imponentes Barrancas del Cobre.
“Muchas cosas han cambiado con el tiempo. Ahora muchos indígenas corren con zapatos o tenis, mientras que otros lo siguen haciendo con sus huaraches y trajes típicos. Lo importante es que participen en las diferentes carreras y lleven un pedazo de la cultura mexicana a cualquier lugar al que vayan.”
La corredora fue la figura en el Medio Maratón capitalino. Durante la ruta, decenas de personas la alentaron con porras, mientras que otras la buscaron para tomarse una selfi. Al cruzar la meta, con el número 5705 en el pecho, el lugar en el que llegó fue lo menos importante; la gente la rodeó para expresarle su admiración y respeto.
“En mi camino me encontré muchos corredores rarámuris, mayas y mixtecos, es muy bonito ver que cada vez se van integrando más a las competencias. No se trata sólo de aparecer en una foto, cada uno de ellos tiene una historia que contarnos.”
A principios de este año se presentó el proyecto México Imparable que lideran Mirna de la Cruz y Lorena. Se trata de un serial de cuatro carreras en distintos estados de la República.
“Es una iniciativa muy bonita y ambiciosa. Ha crecido tanto que he tenido la oportunidad de platicar con la Presidenta, quien nos brindó todo el apoyo para llevar las carreras a más lugares.”
En 2017, Ramírez ganó notoriedad en las pruebas de larga distancia. Ganó la carrera Cerro Rojo: una prueba de 50 kilómetros trazada entre montañas, ríos, pendientes y caminos a campo traviesa que se realiza en Puebla. A partir de entonces su leyenda comenzó a crecer.
Ayudar a nuevas generaciones
“Todavía no me acostumbro a la fama. Me siento rara cuando la gente se me acerca y me pide una foto, pero sé que es el fruto de casi una década de mucho esfuerzo. Ahora soy muy conocida y quiero aprovechar eso para ayudar a quienes comienzan en este camino del deporte”.
Su historia, incluso, inspiró un documental de Netflix donde se inmortalizan algunas de sus frases icónicas, como “Si no corro con mi vestido y mis huaraches, no siento que sea yo”. El filme ganó en 2020 el Ariel al mejor cortometraje documental.
Ganar el Premio Nacional del Deporte fue un gran aliciente para los planes de Ramírez.
“Estamos haciendo las cosas bien. La fundación va por buen camino y hemos podido ayudar a muchas comunidades acercándoles el deporte, además de apoyarlos con medicamentos y comida. También hemos comenzado a involucrar a los más pequeños para que crezcan con una mentalidad diferente y no tengan que pasar por ninguna discriminación como nos sucedió a muchos de nosotros.”
Lorena sigue los pasos de corredores históricos como Victoriano Churo, Cirilo Chacarito, Pedro Parra, Silvino Cubesare Quimare y Arnulfo Quimare, este último inspiración del libro Born to Run (Nacidos para correr).
“Los rarámuris tenemos años corriendo, pero recientemente ganamos notoriedad. Hemos dado varios pasos al frente y no debemos desaprovechar la oportunidad de que los atletas indígenas tengan una vida mejor.”
En 2024, el Women Economic Forum la nombró “donataria autorizada” para recibir apoyo deduci-ble de impuestos en México y Estados Unidos. Es la primera persona en el deporte mexicano que logra esta distinción.
Antonio Ramírez, hermano de Lorena, aplaudió a su consanguínea. “Siempre ha sido una mujer muy fuerte, incluso antes de la fama. Cuando tiene un proyecto en mente trabaja mucho hasta conseguirlo. Me da mucho gusto que tantas personas la respalden y que sus planes se vayan cumpliendo poco a poco”, compartió el corredor, quien también ha representado a México a escala internacional.