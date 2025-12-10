Alberto Aceves

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a11

El partido México-Portugal, que marcará el próximo 28 de marzo la reapertura del estadio Azteca –ahora rebautizado como Banorte– y su nueva cara ante el mundo luego de dos años de remodelación, ha generado más de 150 solicitudes de acreditación de medios internacionales en las oficinas de prensa de la selección nacional. Al mismo tiempo, la expectativa de ver a Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, no sólo estableció un nuevo rango de precios en la preventa de boletos, sino que alcanzó valores pocas veces vistos para una cita de preparación.

Aunque la compra será exclusiva este miércoles para tarjetahabientes de dicha institución bancaria, autoridades de la selección mexicana confirmaron que los costos irán de 500 pesos a 9 mil pesos, según la cercanía con el terreno de juego. Las zonas más accesibles corresponden a la zona alta del recinto. En el caso de plateas y categorías premium, el promedio de las localidades es de casi 4 mil pesos. “Los boletos son caros, porque Portugal cobra caro”, bromea un integrante del staff del representativo nacio-nal a horas de que se filtraran en redes sociales las opciones de reserva para este amistoso.

En el cartel que promociona el encuentro, los rostros de Bruno Fernandes, Vitinha y Cristiano Ronaldo, referentes de Portugal, confirman la visita del plantel estelar que dirige desde 2023 el español Roberto Martínez. Además de enfrentar al cuadro luso, México jugará en la misma Fecha FIFA, el 31 de marzo, ante Bélgica en Chicago. La Federación Mexicana de Futbol confirmó dos partidos más en enero, uno en febrero, dos el 23 y 30 de mayo y el último, el 4 de junio, siete días antes de su debut en la Copa de 2026 frente a Sudáfrica.