Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a11
Buenos Aires. La policía federal allanó ayer la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el contexto de una investigación por lavado de dinero y evasión impositiva, que se produce pocos meses antes de que la selección albiceleste defienda su título mundial.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en más de 30 operativos simultáneos, según las autoridades.
“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de futbol y domicilios particulares”, indicó la fuente policial a la AFP.
La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospecho-sa de maniobras fraudulentas. En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800 mil millones de pesos (alrededor de 550 millones de dólares al cambio oficial).
Se trata de una financiera que ha participado en numerosas operaciones en el balompié argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección albiceleste.
El club Racing aclaró en un comunicado que “el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023. Hasta donde esta comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo”, sostuvo.
El equipo indicó que la empresa Sur Finanzas “mantiene una deuda con Racing”, cuyo monto no precisó, y aclaró que el contrato que los une finalizará el 31 de diciembre de este año.
El caso se produce en momentos en que Tapia mantiene un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, quien está en favor de convertir los clubes de futbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que no es admitida por los estatutos de la AFA.
De acuerdo con medios locales, la justicia investiga si la financiera recurría a prestanombres para conceder préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posi-bles maniobras coordinadas para evadir impuestos.
La fiscalía a cargo del caso ordenó que se levante el secreto bancario sobre 17 de los equipos investigados para analizar información contable y financiera. Entre ellos se encuentran Barracas Central, el club del que Tapia fue presidente durante casi dos décadas hasta 2020 y que fue el trampolín desde el cual se convirtió en el máximo dirigente del futbol argentino. En la actualidad lo preside su hijo.