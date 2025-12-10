Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a11

Buenos Aires. La policía federal allanó ayer la sede de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el contexto de una investigación por lavado de dinero y evasión impositiva, que se produce pocos meses antes de que la selección albiceleste defienda su título mundial.

La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en más de 30 operativos simultáneos, según las autoridades.

“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de futbol y domicilios particulares”, indicó la fuente policial a la AFP.

La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospecho-sa de maniobras fraudulentas. En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800 mil millones de pesos (alrededor de 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado en numerosas operaciones en el balompié argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección albiceleste.