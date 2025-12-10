FMF anuncia cambios y calendario del clausura 2026
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a11
El club Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó ayer a la asamblea de dueños de la Liga Mx una solicitud para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación y registro ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de alcanzar un acuerdo con Emilio Escalante, presidente y director general del Atlante, actualmente en la Liga de Expansión, para la cesión del certificado. “El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé el cumplimiento de los requisitos reglamentarios”, informó el comisionado de la FMF, Mikel Arriola. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano de 2026, cuando se juegue la Copa del Mundo.
Salinas Pliego, quien enfrenta deudas millonarias con el fisco, no asistió a la reunión celebrada en el Centro de Alto Rendimiento y envió en su representación al ex directivo de TV Azteca y presidente del Atlas, Gustavo Guzmán. Las dos organizaciones deberán acreditar no sólo actas constitutivas y estatutos sociales de la persona moral que será titular de los derechos, sino también una declaratoria mediante la cual se comprometen a dejar a salvo a la FMF de cualquier tipo de controversia, ya sea presente o futura, que se pudiera suscitar a causa de la utilización del nombre deportivo y logotipo, de acuerdo con el reglamento de afiliación del organismo.
“El caso del Querétaro –vendido en julio por Grupo Caliente al fondo estadunidense Innovatio Capital– puede servir de ejemplo. Primero se presenta la solicitud de autorización, la cual está sujeta a que se cumplan las condiciones pactadas por comprador y vendedor, además de lo que marca el reglamento. Si eso ocurre, entonces se perfecciona la operación. El siguiente paso es que el Atlante pida un cambio de sede para jugar sus partidos”, explicó Arriola sobre un proceso que deberá ser validado por la secretaría general de la FMF para los acuerdos correspondientes.
Desde junio de 2020, cuando Grupo Salinas anunció el cambio de nombre y sede de Monarcas Morelia a Mazatlán FC, el equipo sinaloense jugó cinco temporadas en el circuito profesional y en ninguna pudo clasificarse a la fase final. Las obras de construcción del estadio El Encanto, con capacidad para 25 mil espectadores, requirió de una inversión de más de 50 millones de dólares, según diferentes reportes, como parte de un proyecto de modernización de diversos recintos deportivos en el estado. Aunque el año pasado el Atlante decidió dejar el estadio Ciudad de los Deportes por problemas con los dueños, no imagina su regreso lejos de la capital del país.
Los Potros, que desistieron en mayo de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el regreso del ascenso y descenso junto con Leones Negros, Atlético Morelia, Mineros, Venados FC, Cancún FC y Atlético La Paz, fueron la única organización que participó en el pasado proceso de certificación de la Liga de Expansión, segundo nivel profesional en México. Su última campaña en primera corresponde al Clausura 2014.
En la misma reunión, Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, informó que se encuentra en un periodo de negociación para la venta del Atlas a un banco de inversión, el cual entró en una etapa de revisión y recepción de ofertas. “Los directivos están encaminados a vender cien por ciento de sus acciones”, adelantó el también presidente de la Liga Mx. Irarragorri fue absuelto y desvinculado en octubre de una acusación en su contra por presunto fraude fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos. Después de meses alejado del futbol, el empresario volvió a acudir a una asamblea de dueños en compañía de su hijo, Alejandro Irarragorri Kalb, actual presidente de Santos.
“El León, que pertenece a Grupo Pachuca, no manifestó ninguna información respecto a la venta de la franquicia. No tenemos ningún dato nuevo sobre su estructura”, agre-gó Arriola. Además de la remodelación del CAR y de una inversión de 1.43 millones de dólares por temporada para el uso del fuera de lugar semiautomático, el cual se estrenará a principios de año, la FMF presentó el calendario de competencia del Clausura 2026. El torneo empezará el 9 de enero, tendrá tres fechas dobles (13-14 de enero, 3-4 de marzo y 22-23 de abril) y la final se disputará el 21 y 24 de mayo. No habrá fase de play-in.
“Como medida extraordinaria por el próximo Mundial, se permitirá jugar la liguilla con los 9 jugadores no formados en México en cancha”, resaltó Francisco Iturbide, director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la Liga. “Se aplicará para todos los equipos. La fecha de entrega de seleccionados para el inicio de la convocatoria será el jueves 30 de abril”.