Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a11

El club Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó ayer a la asamblea de dueños de la Liga Mx una solicitud para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación y registro ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de alcanzar un acuerdo con Emilio Escalante, presidente y director general del Atlante, actualmente en la Liga de Expansión, para la cesión del certificado. “El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé el cumplimiento de los requisitos reglamentarios”, informó el comisionado de la FMF, Mikel Arriola. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano de 2026, cuando se juegue la Copa del Mundo.

Salinas Pliego, quien enfrenta deudas millonarias con el fisco, no asistió a la reunión celebrada en el Centro de Alto Rendimiento y envió en su representación al ex directivo de TV Azteca y presidente del Atlas, Gustavo Guzmán. Las dos organizaciones deberán acreditar no sólo actas constitutivas y estatutos sociales de la persona moral que será titular de los derechos, sino también una declaratoria mediante la cual se comprometen a dejar a salvo a la FMF de cualquier tipo de controversia, ya sea presente o futura, que se pudiera suscitar a causa de la utilización del nombre deportivo y logotipo, de acuerdo con el reglamento de afiliación del organismo.

“El caso del Querétaro –vendido en julio por Grupo Caliente al fondo estadunidense Innovatio Capital– puede servir de ejemplo. Primero se presenta la solicitud de autorización, la cual está sujeta a que se cumplan las condiciones pactadas por comprador y vendedor, además de lo que marca el reglamento. Si eso ocurre, entonces se perfecciona la operación. El siguiente paso es que el Atlante pida un cambio de sede para jugar sus partidos”, explicó Arriola sobre un proceso que deberá ser validado por la secretaría general de la FMF para los acuerdos correspondientes.

Desde junio de 2020, cuando Grupo Salinas anunció el cambio de nombre y sede de Monarcas Morelia a Mazatlán FC, el equipo sinaloense jugó cinco temporadas en el circuito profesional y en ninguna pudo clasificarse a la fase final. Las obras de construcción del estadio El Encanto, con capacidad para 25 mil espectadores, requirió de una inversión de más de 50 millones de dólares, según diferentes reportes, como parte de un proyecto de modernización de diversos recintos deportivos en el estado. Aunque el año pasado el Atlante decidió dejar el estadio Ciudad de los Deportes por problemas con los dueños, no imagina su regreso lejos de la capital del país.