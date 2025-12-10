Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a10

Las entradas para acudir a los partidos del Mundial 2026 son “impagables” para una familia mexicana, por ello el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades de las tres sedes en el país dispondrán de espacios para que las personas disfruten de esta fiesta deportiva, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“Es definitivamente impagable para una familia mexicana de clase media alta, aun siendo dueño de negocio”, señaló el presidente del organismo del sector privado en conferencia.

Aunque la FIFA comenzó en noviembre la venta de boletos a precios un poco más accesibles para la población, alrededor de mil 92 pesos, La Jornada informó que la reventa de las entradas para acudir a los estadios en México se ha incrementado notoriamente, pues van de 65 mil pesos hasta los 22 millones de pesos (https://tinyurl.com/3m4nvcmy).

De la Torre de Stéffano reconoció que él tampoco acudirá a alguno de los partidos, pues son seis en su familia, por lo que los precios para disfrutar en vivo la fiesta futbolística le alcanzaría hasta para comprar tres departamentos. “Por eso hay espacios que se van a construir para que la población pueda también disfrutar de la fiesta”, dijo al referirse a los lugares que prepararán en diferentes zonas como el Zócalo de la capital mexicana.

“Yo fui al Mundial de Moscú. Y es infinitamente más caro el de México”, indicó. “El propio mercado define sus precios y así funciona la libre competencia. Habrá quienes puedan ver el torneo dentro del estadio y quienes lo disfrutemos en familia con una buena cerveza, un mezcalito, en un buen restaurante”, indicó.