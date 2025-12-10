Rompió el principio de neutralidad, señala FairSquare
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. a10
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de violar las estrictas normas de neutralidad política de la organización, luego de una denuncia presentada por su apoyo público al presidente Donald Trump. Las imputaciones provienen de FairSquare, grupo dedicado a promover la rendición de cuentas en el deporte, que envió una queja formal al comité de ética del máximo organismo del futbol.
La denuncia se centra en los comentarios de Infantino sobre Trump y en el polémico proceso que llevó a que el mandatario recibiera el primer Premio de la Paz de la FIFA, que fue entregado durante el sorteo del Mundial, que se realizó el viernes pasado en Washington, en un acto que evidenció el estrecho vínculo entre el presidente estadunidense e Infantino.
En ese contexto, una carta enviada por FairSquare –reportada primero por The Athletic y revisada por la agencia Press Association– menciona varias muestras de apoyo público al mandatario por parte de Infantino. Por ejemplo, en octubre, el titular de la FIFA escribió en Instagram que Trump “merece” el Premio Nobel de la Paz.
Durante el sorteo de la Copa, tras la proyección de un video sobre Trump, Infantino tomó la palabra y lo elogió. “Esto es lo que queremos de un líder. Usted, sin duda, merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones, por lo que logró a su manera, de una forma increíble”. Concluyó con una declaración enfática: “Siempre podrá contar con mi apoyo”.
El código de ética del organismo establece una prohibición de hasta dos años en el futbol por violar el principio de neutralidad, aunque no está claro si se tomará el caso. Algunos observadores consideran que los actuales investigadores y jueces de ética designados por la FIFA operan con menos independencia que sus predecesores hace una década, cuando el entonces presidente Joseph Blatter fue destituido de su cargo.
En una entrevista concedida en noviembre durante el American Business Forum en Miami, Infantino enfatizó que “todos deberíamos apoyar” lo que Trump hace en Estados Unidos. Del mismo modo, en una publicación de Instagram del 20 de enero, día de la investidura presidencial, el dirigente del futbol escribió: “Juntos haremos no sólo a Estados Unidos grande otra vez, sino también al mundo entero”.
Ante estos gestos, la organización FairSquare argumentó en su carta que “otorgar un premio de esta naturaleza a un líder político en funciones constituye, en sí mismo, una violación clara del deber de neutralidad de la FIFA”. El grupo cuestionó la legitimidad del propio reconocimiento y señaló que, de acuerdo con los estatutos del organismo, la creación de un galardón de estas características debería haber sido aprobada por el consejo y no decidido de manera unilateral por el titular.
“El presidente de la FIFA no tiene autoridad para definir por sí solo la misión, la estrategia o los valo-res de la organización”, se señala en la carta.
Nicholas McGeehan, director del programa de FairSquare, subrayó que la denuncia va más allá del respaldo explícito de Infantino a Trump. “En términos más amplios, se trata de cómo la estructura de gobernanza absurda de la FIFA ha permitido que Infantino ignore las reglas de la organización y actúe de maneras que son peligrosas y contrarias a los intereses del deporte más popular del mundo”.
La FIFA fue consultada sobre las acusaciones, pero no ha emitido una respuesta oficial hasta ahora.
(Con información de Ap)