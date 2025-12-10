▲ El grupo dedicado a promover la rendición de cuentas pide que se investigue el estrecho vínculo entre el dirigente del balompié y el mandatario, que derivó en la entrega del Premio de la Paz de la FIFA, al presidente estadunidense. Foto Afp

Miércoles 10 de diciembre de 2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de violar las estrictas normas de neutralidad política de la organización, luego de una denuncia presentada por su apoyo público al presidente Donald Trump. Las imputaciones provienen de FairSquare, grupo dedicado a promover la rendición de cuentas en el deporte, que envió una queja formal al comité de ética del máximo organismo del futbol.

La denuncia se centra en los comentarios de Infantino sobre Trump y en el polémico proceso que llevó a que el mandatario recibiera el primer Premio de la Paz de la FIFA, que fue entregado durante el sorteo del Mundial, que se realizó el viernes pasado en Washington, en un acto que evidenció el estrecho vínculo entre el presidente estadunidense e Infantino.

En ese contexto, una carta enviada por FairSquare –reportada primero por The Athletic y revisada por la agencia Press Association– menciona varias muestras de apoyo público al mandatario por parte de Infantino. Por ejemplo, en octubre, el titular de la FIFA escribió en Instagram que Trump “merece” el Premio Nobel de la Paz.

Durante el sorteo de la Copa, tras la proyección de un video sobre Trump, Infantino tomó la palabra y lo elogió. “Esto es lo que queremos de un líder. Usted, sin duda, merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones, por lo que logró a su manera, de una forma increíble”. Concluyó con una declaración enfática: “Siempre podrá contar con mi apoyo”.

El código de ética del organismo establece una prohibición de hasta dos años en el futbol por violar el principio de neutralidad, aunque no está claro si se tomará el caso. Algunos observadores consideran que los actuales investigadores y jueces de ética designados por la FIFA operan con menos independencia que sus predecesores hace una década, cuando el entonces presidente Joseph Blatter fue destituido de su cargo.