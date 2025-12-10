▲ El arte tradicional del tejido de sari de Tangail, Bangladesh. Foto © Bangladesh National Museum, Ministry of Cultural Affairs, 2024, imagen tomada de la página web de la Unesco

▲ El joropo venezolano, tesoro cultural inmaterial de la Unesco, es un género que combina música, canto y bailes rápidos en pareja. Foto Afp

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó ayer las prácticas y expresiones culturales de varios países a la lista de Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Entre otros símbolos, incorporó el joropo venezolano, el cuarteto argentino, la cornamusa búlgara, el tejido sari de Tangail y la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, Bolivia.

El joropo, explicó la Unesco, es una manifestación típica de los estados de los Llanos de Venezuela (Apure, Barinas y Portuguesa) que combina música, danza y teatro, a ritmo de arpa, cuatro y maracas. Proviene del encuentro entre pueblos indígenas, africanos y europeos y es común en celebraciones familiares, reuniones públicas y festivales religiosos o culturales.

En tanto, el cuarteto es un género musical bailable, originario de la ciudad argentina de Córdoba que con el tiempo se convirtió en una parte importante de la cultura local. Por su parte, la cornamusa es un instrumento de viento tradicional que se toca en eventos sociales y culturales, especialmente en danzas folclóricas, comidas festivas, rituales y reuniones.

El sari es una tela tradicional de algodón, seda o yute bordada a mano. Los tejidos de Tangail se distinguen por su textura fina, sus diseños detallados y sus motivos locales, lo que convierte cada pieza en una obra de arte que refleja las prácticas sociales y culturales de la región.

La Unesco también reconoció la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora cada 8 de septiembre en Sucre. Esta celebración combina elementos religiosos como procesiones y oraciones diarias, con danza y arte tradicional de las provincias bolivianas.

Salvaguardia urgente

Asimismo, la Unesco inscribió tradiciones ancestrales de Panamá, Paraguay, Vietnam, Barbados, Kenya y otros países en su Lista de Salvaguardia Urgente, en la que se incluyen expresiones culturales que necesitan atención inmediata para asegurar su supervivencia.