tomada de la página web de la Unesco
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 5
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó ayer las prácticas y expresiones culturales de varios países a la lista de Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Entre otros símbolos, incorporó el joropo venezolano, el cuarteto argentino, la cornamusa búlgara, el tejido sari de Tangail y la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de Sucre, Bolivia.
El joropo, explicó la Unesco, es una manifestación típica de los estados de los Llanos de Venezuela (Apure, Barinas y Portuguesa) que combina música, danza y teatro, a ritmo de arpa, cuatro y maracas. Proviene del encuentro entre pueblos indígenas, africanos y europeos y es común en celebraciones familiares, reuniones públicas y festivales religiosos o culturales.
En tanto, el cuarteto es un género musical bailable, originario de la ciudad argentina de Córdoba que con el tiempo se convirtió en una parte importante de la cultura local. Por su parte, la cornamusa es un instrumento de viento tradicional que se toca en eventos sociales y culturales, especialmente en danzas folclóricas, comidas festivas, rituales y reuniones.
El sari es una tela tradicional de algodón, seda o yute bordada a mano. Los tejidos de Tangail se distinguen por su textura fina, sus diseños detallados y sus motivos locales, lo que convierte cada pieza en una obra de arte que refleja las prácticas sociales y culturales de la región.
La Unesco también reconoció la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora cada 8 de septiembre en Sucre. Esta celebración combina elementos religiosos como procesiones y oraciones diarias, con danza y arte tradicional de las provincias bolivianas.
Salvaguardia urgente
Asimismo, la Unesco inscribió tradiciones ancestrales de Panamá, Paraguay, Vietnam, Barbados, Kenya y otros países en su Lista de Salvaguardia Urgente, en la que se incluyen expresiones culturales que necesitan atención inmediata para asegurar su supervivencia.
Los procesos de construcción de la casa de quincha y las juntas de embarre, de Panamá, así como el arte cerámico ancestral Ñai'ũpo, de Paraguay, forman parte de las candidaturas aceptadas.
Con este agregado, por ejemplo, las autoridades panameñas buscan activar fondos y asesoría técnica, a fin de ejecutar un plan de cuatro años enfocado en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.
La Unesco indicó que la quicha enfrenta la escasez de materias primas naturales, ocasionada por el cambio climático y el uso de suelos para ganadería intensiva, así como la pérdida de la transmisión oral entre las generaciones.
Este proceso de arquitectura ancestral consiste en levantar un armazón de madera y caña amarga que posteriormente se rellena con una mezcla de barro, paja seca y agua. El diseño ofrece un alta resistencia térmica, manteniendo el interior fresco ante las temperaturas extremas.
A la lista también se sumaron el arte de hacer grabados folclóricos Đông Hồp en madera, de Vietnam; la danza espiritual Mwazindika, de la comunidad de Daida de Kenya; el Boreendo, Bhorindo, un antiguo instrumento musical pakistaní en extinción, y la práctica de hacer Asin Tibuok, sal marina artesanal de los Boholano de Filipinas.
También se incluyó el barco Moliceiro, arte de la carpintería naval de la región de Aveiro de Portugal; el arte de crear y tocar Kobyz de Uzbekistan; el de tocar, cantar y hacer la lahuta de Albania, las tradiciones sociales y culturales asociadas con los landships en Barbados, y la tradición textil Negliubka del distrito de Vetka, región de Gómel Belarus.
(Con información de Sputnik y Prensa Latina)