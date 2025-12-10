Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 4
El proyecto de realizar una gran exposición de la obra del artista Francisco Toledo (1940-2019) sigue en pie y se prevé para 2028, afirmó Natalia Pollak, directora desde septiembre pasado de Fomento Cultural Banamex (FCB). “He retomado el tema de la investigación y estoy en conversaciones con Tatiana Cuevas, titular del Museo Universitario Arte Contemporáneo, para ver de qué manera podemos colaborar de modo que este proyecto expositivo muy ambicioso se pueda ver tanto en el MUAC como el Palacio de Iturbide”, contestó a la pregunta de La Jornada realizada en la conferencia de prensa de fin de año de Banamex. Cuauhtémoc Medina formaría parte del equipo curatorial.
De entrada, Pollak estableció que el énfasis de su gestión estará en los “jóvenes, jóvenes, jóvenes”. “Preparamos una programación desde el aquí y el ahora, es decir, cómo miramos nuestras colecciones de arte en un diálogo con los jóvenes. Por ejemplo, desde nuestras Casas Señoriales con la comunidad artística local, desde la Ciudad de México invitar a artistas contemporáneos y curadores a que se acerquen de otra manera a nuestra colección. También empezar a itinerarla a partir de curadurías más contemporáneas que tengan que ver con la inclusión, el género y con otras miradas históricas de temas que nos atañen actualmente”.
El reto de vincularse más con la comunidad artística local y los jóvenes contempla “tener presencia en más bienales, considerar premios de innovación y a la juventud en los concursos nacionales en los que participamos”. Este vínculo también se establecería a través de la digitalización del acervo artístico del banco y del acervo histórico, labor que ya se inició.
Exhibiciones para 2026
Respecto al programa de exhibiciones para 2026, Pollak mencionó “una magna muestra de lo más destacado de las tradiciones artísticas de barro desde 1900 hasta las manifestaciones actuales que tienen que ver con nuevos procesos, técnicas y diseño, con la participación de artistas, artesanos y diseñadores”. La curadora sería Ana Elena Mallet.
Luego, una exposición de la fotógrafa estadunidense May Mirin (1900-1997), quien documentó la vida en México. En el marco de las celebraciones de las relaciones binacionales entre México y Francia, una muestra en torno a “los talleres en los que se producían los gobelinos en el país galo, cómo llegaron acá e influyeron en los talleres textiles locales”.
La directora de FCB anunció una exhibición de la colección de arte de Banamex en el Museo Cabañas, en Guadalajara, equivalente a “un recorrido histórico que da cuenta de la variedad y diversidad de propuestas plásticas en nuestro país”. Agregó: “tenemos diferentes solicitudes de préstamo tanto de museos privados como públicos”.
Con motivo de la exposición actual de Graciela Iturbide en el Palacio de Iturbide, se reimprimirá el catálogo de la muestra que la fotógrafa realizó allí mismo en 2018.
Al llegar a FCB, Pollak planteó con su equipo de trabajo “líneas curatoriales y museográficas que contemplan continuar con las retrospectivas de artistas, seguir con exposiciones monográficas, aunque con una mirada contemporánea y una reflexión seria. Todo, con la idea de contar con recorridos más dinámicos y provocativos. Ya estamos en una revisión de las mujeres artistas en la colección patrimonial de Banamex. Exposiciones transdisciplinarias e interdisciplinarias, es decir, incorporar enfoques que tengan que ver con cruces del arte con el diseño, la arquitectura, la moda y la fotografía”.
En el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol, el pasado día 2 FCB lanzó la convocatoria Copa de Arte Popular Banamex, dirigida a artesanos, que busca obras que relacionen las tradiciones artesanales con la temática del balompié. Su bolsa total es de un millón 980 mil pesos, divididos en 38 premios. Cierra el 3 de abril de 2026. Se harán exposiciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.