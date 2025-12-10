Merry MacMasters

El proyecto de realizar una gran exposición de la obra del artista Francisco Toledo (1940-2019) sigue en pie y se prevé para 2028, afirmó Natalia Pollak, directora desde septiembre pasado de Fomento Cultural Banamex (FCB). “He retomado el tema de la investigación y estoy en conversaciones con Tatiana Cuevas, titular del Museo Universitario Arte Contemporáneo, para ver de qué manera podemos colaborar de modo que este proyecto expositivo muy ambicioso se pueda ver tanto en el MUAC como el Palacio de Iturbide”, contestó a la pregunta de La Jornada realizada en la conferencia de prensa de fin de año de Banamex. Cuauhtémoc Medina formaría parte del equipo curatorial.

De entrada, Pollak estableció que el énfasis de su gestión estará en los “jóvenes, jóvenes, jóvenes”. “Preparamos una programación desde el aquí y el ahora, es decir, cómo miramos nuestras colecciones de arte en un diálogo con los jóvenes. Por ejemplo, desde nuestras Casas Señoriales con la comunidad artística local, desde la Ciudad de México invitar a artistas contemporáneos y curadores a que se acerquen de otra manera a nuestra colección. También empezar a itinerarla a partir de curadurías más contemporáneas que tengan que ver con la inclusión, el género y con otras miradas históricas de temas que nos atañen actualmente”.

El reto de vincularse más con la comunidad artística local y los jóvenes contempla “tener presencia en más bienales, considerar premios de innovación y a la juventud en los concursos nacionales en los que participamos”. Este vínculo también se establecería a través de la digitalización del acervo artístico del banco y del acervo histórico, labor que ya se inició.

Exhibiciones para 2026

Respecto al programa de exhibiciones para 2026, Pollak mencionó “una magna muestra de lo más destacado de las tradiciones artísticas de barro desde 1900 hasta las manifestaciones actuales que tienen que ver con nuevos procesos, técnicas y diseño, con la participación de artistas, artesanos y diseñadores”. La curadora sería Ana Elena Mallet.