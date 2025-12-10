▲ Integrantes de la Fundación Factum realizan una grabación en tercera dimensión de alta resolución de La Anunciación (1425-1426), de Fra Angelico, tras la restauración a la que fue sometida entre 2018 y 2019 en el Museo del Prado de Madrid. Foto ©Fundación Factum

▲ Para la exposición Guercino: La era Ludovisi, en Roma (octubre de 2024-enero de 2025), la Fundación Factum recreó dos obras del artista barroco Giovanni Francesco Barbieri, más conocido como Guercino (1591-1666). En la imagen, el equipo trabaja en los detalles de El entierro y la gloria de Santa Petronila (1623), procedente de los Museos Capitolinos de Roma. Foto ©Oak Taylor-Smith/Fundación Factum

Susana D. Zamorano

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Preservar el patrimonio no es sólo guardar objetos antiguos, es conservar las historias que cuentan, señala Adam Lowe, director de Factum Arte y creador de la Fundación Factum, dos instituciones dedicadas a combinar arte, ciencia y tecnología; en el caso de Factum Arte, para crear obras contemporáneas y, mediante la fundación, preservar el patrimonio cultural del mundo.

“Las superficies hablan y revelan más de lo que imaginamos. Pero escuchar esas historias requiere tiempo, cuidado y el compromiso de quienes creen que el pasado merece un futuro”, dice en entrevista con La Jornada.

Nacido en Oxford en 1959, Lowe se formó como artista en la Ruskin School of Drawing en esa misma ciudad y posteriormente en el Royal College of Art de Londres. Durante los años 80 y principios de los 90 trabajó con pintura realista, transferencias de pigmentos e impresión experimental.

Con el tiempo se dio cuenta de que no sólo le interesaba el objeto, sino también su biografía por medio del estudio de su relieve. Desde una pintura renacentista hasta un fragmento arqueológico, su superficie cuenta cómo fue creado, cómo ha envejecido y cómo lo han tratado a través del tiempo. “Me obsesioné con las superficies, en la manera que una imagen se porta, se almacena y se altera mediante su soporte, y con lo que la superficie revela sobre un objeto”, añade.

En 2001, con este interés fundó Factum Arte en colaboración con los españoles Manuel Franquelo, artista e ingeniero, y con Nando Guereta, que comenzó como un estudio donde trabajaban con artistas contemporáneos en proyectos complejos, “a menudo técnicamente imposibles. Creábamos nuevas herramientas simplemente porque las que necesitábamos no existían”.

En 2006 les pidieron hacer un facsímil de Las bodas de Caná, pintada por Paolo Caliari El Veronés, en el refectorio del Monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia, “un lienzo de aproximadamente 10 por 7 metros pintado en 1563 que fue cortado de la pared y llevado a París por las tropas de Napoleón en 1797. En el Louvre cuelga entre dos puertas, en lo alto su presencia casi se desvanece ante la atracción magnética de la Mona Lisa, que se encuentra frente a él.

“Debido a las restricciones impuestas por el museo, no pudimos instalar un escáner convencional, así que diseñamos un mástil telescópico y una especie de escáner plano vertical con su propio sistema de iluminación controlada, desarrollado internamente por Manuel Franquelo y el ingeniero Dwight Perry. Gran parte de nuestro trabajo surge de estas limitaciones: construimos sistemas porque nadie más los ha construido y porque la adaptabilidad, la versatilidad y el control del hardware y el software son cruciales al trabajar con el patrimonio.”

Los datos de sus primeros proyectos sentaron las bases técnicas y filosóficas de la Fundación Factum para la Tecnología Digital en la Preservación, que abrió en Madrid en 2009 y con la cual formalizó el trabajo iniciado con Factum Arte.

La finalidad de esta iniciativa es centrarse “en el registro de alta resolución del patrimonio cultural, la creación de facsímiles exactos cuando sea apropiado, el desarrollo y la difusión abierta de tecnologías y métodos, así como de nuevas narrativas y exposiciones construidas a partir de estos datos”, indica.

Apoyado por un equipo compuesto por más de 70 personas con diversas habilidades, desde arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, desarrolladores de software, diseñadores de hardware, moldeadores y fundidores hasta soldadores, restauradores, artistas, impresores, fotógrafos, cineastas, tipógrafos y escultores digitales y físicos, el trabajo realizado por Factum oscila entre “registrar, pensar y rematerializar. Esto significa que pasamos mucho tiempo frente a objetos –pinturas, esculturas, edificios, paisajes– intentando comprender cómo registrar su presencia material con la mayor fidelidad posible”.

Lowe recalca: “el enfoque de la Fundación Factum en materia de propiedad es claro y constituye una de nuestras misiones públicas: garantizamos que los datos que registramos pertenecen a la institución o persona responsable del objeto o sitio para todas las aplicaciones actuales y futuras. La Fundación Factum no posee ningún derecho sobre los datos que registramos. Este modelo beneficia al propietario o custodio del objeto o sitio”.