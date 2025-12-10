▲ El astronauta de la Expedición 73 de la NASA Jonny Kim (a la izquierda) y los cosmonautas de Roscosmos Sergey Ryzhikov (en el centro) y Alexey Zubritsky se ven dentro de la cápsula espacial Soyuz MS-27, que aterrizó ayer en una área remota de Kazajistán, luego de un viaje de investigación científica que duró ocho meses. En la segunda imagen, Kim recibe ayuda para salir del artefacto de fabricación rusa. Foto Afp