Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 29
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, calificó de “acto de censura” la suspensión de la cuenta de la bancada de Morena en el Congreso capitalino por la red social X.
En conferencia de prensa, criticó que la plataforma no diera una explicación sólida sobre la determinación y se pronunció porque se investigue quién pagó la campaña de bots que llevó a la plataforma a suspender la cuenta.
En tanto, al cumplirse cinco días de la suspensión de la cuenta de los diputados de Morena, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo, aseguró que se trata de un acto de censura a la libertad de expresión, por lo que “levantaremos las denuncias para que las áreas correspondientes se encarguen de hacer la investigación”.
En un breve mensaje, la morenista solicitó a todas las bancadas y a la mesa directiva emitir un pronunciamiento conjunto sobre esta situación.
Por otra parte, ayer, en la sesión ordinaria del pleno se formalizó la creación de la comisión especial que investigará los hechos violentos en la marcha de la generación Z.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política se aprobó con el voto de la mayoría y las abstenciones de la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos simpatizantes, entre ellos los alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, respectivamente, han sido señalados de estar atrás de las movilizaciones de grupos de choque y amenazar a comerciantes informales para que acudieran a la manifestación.