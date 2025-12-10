Alejandro Cruz Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 29

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, calificó de “acto de censura” la suspensión de la cuenta de la bancada de Morena en el Congreso capitalino por la red social X.

En conferencia de prensa, criticó que la plataforma no diera una explicación sólida sobre la determinación y se pronunció porque se investigue quién pagó la campaña de bots que llevó a la plataforma a suspender la cuenta.

En tanto, al cumplirse cinco días de la suspensión de la cuenta de los diputados de Morena, la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo, aseguró que se trata de un acto de censura a la libertad de expresión, por lo que “levantaremos las denuncias para que las áreas correspondientes se encarguen de hacer la investigación”.