Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 29

De manera silenciosa, una serie de despojos e intentos de invasión a viviendas –dirigidos contra personas adultas mayores que viven solas y se encuentran vulnerables– se han suscitado en la colonia Vista Alegre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los habitantes describen un modus operandi efectuado por grupos que vigilan la colonia, identifican predios y luego irrumpen con el argumento de ser “legítimos dueños” con documentos presuntamente falsificados.

El caso más grave ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando una mujer no identificada y seis hombres encapuchados, con resguardo policiaco, se apropiaron del predio ubicado en la calle Juan A. Mateos número 238, propiedad de una mujer de 85 años con más de seis décadas en la zona, quien “había recibido amenazas de muerte por parte de varias personas que pretendían obligarla a abandonar su propiedad”, motivo por el que decidió resguardarse fuera de la Ciudad de México, relataron vecinos.

Con prontitud, los usurpadores vaciaron el inmueble y pintaron la antigua casa amarilla de blanco. En la misma semana se registraron otros intentos de invasión en el número 222 de la calle José T. Cuéllar y en el 19 de Ramón Isaac Aldana. A su vez, hace apenas 14 días surgió la oferta en Internet de un terreno con proyecto inmobiliario “con permisos listos” para el predio de Juan A. Mateos 241 por 7 millones 500 mil pesos. Mientras, sobre José Antonio Torres avanza una obra que califican de irregular ante la falta de aviso de construcción y dictamen.