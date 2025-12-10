Elba Mónica Bravo

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28

Un total de 12 usuarios de la línea 9 del Metro cayeron en una escalera electromecánica en la estación Ciudad Deportiva, de los cuales tres fueron trasladados a un hospital para su atención médica debido a las lesiones sufridas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que al parecer el accidente se originó porque una mujer que estaba en la escalera “con bultos voluminosos cayó y ocasionó un efecto dominó, por lo que otras personas cayeron”.

En una tarjeta informativa, precisó que nueve de los 12 usuarios se retiraron por sus propios medios; sin embargo, indicó que se dará apoyo a los afectados por medio de la aseguradora y se dará seguimiento personalizado por parte del área de Atención al Usuario del STC.

En la estación Ciudad Deportiva de la línea 9, conocida como la café –que corre de Pantitlán a Tacubaya–, se presentó personal de las áreas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene para la atención de los lesionados; además, se activó el seguro contratado por el Metro.