Capital
Ver día anteriorMiércoles 10 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Caen 12 usuarios en escalera electromecánica de la línea 9 del Metro; 3 están hospitalizados/
A nterior
S iguiente
 
Caen 12 usuarios en escalera electromecánica de la línea 9 del Metro; 3 están hospitalizados
 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28

Un total de 12 usuarios de la línea 9 del Metro cayeron en una escalera electromecánica en la estación Ciudad Deportiva, de los cuales tres fueron trasladados a un hospital para su atención médica debido a las lesiones sufridas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que al parecer el accidente se originó porque una mujer que estaba en la escalera “con bultos voluminosos cayó y ocasionó un efecto dominó, por lo que otras personas cayeron”.

En una tarjeta informativa, precisó que nueve de los 12 usuarios se retiraron por sus propios medios; sin embargo, indicó que se dará apoyo a los afectados por medio de la aseguradora y se dará seguimiento personalizado por parte del área de Atención al Usuario del STC.

En la estación Ciudad Deportiva de la línea 9, conocida como la café –que corre de Pantitlán a Tacubaya–, se presentó personal de las áreas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene para la atención de los lesionados; además, se activó el seguro contratado por el Metro.

El STC aseguró que técnicos en escaleras eléctricas revisaron los mecanismos del equipo “sin encontrar afectaciones en su funcionamiento”, por lo que a las 17:20 horas la escalera fue puesta de nuevo en operación.

El organismo exhortó a los usuarios a utilizar de forma correcta las escaleras electromecánicas, con la finalidad de evitar accidentes, al indicar que las áreas operativas y técnicas deberán entregar un reporte sobre la situación en la que los 12 usuarios cayeron en la escalera.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto