Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28
Un total de 12 usuarios de la línea 9 del Metro cayeron en una escalera electromecánica en la estación Ciudad Deportiva, de los cuales tres fueron trasladados a un hospital para su atención médica debido a las lesiones sufridas.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que al parecer el accidente se originó porque una mujer que estaba en la escalera “con bultos voluminosos cayó y ocasionó un efecto dominó, por lo que otras personas cayeron”.
En una tarjeta informativa, precisó que nueve de los 12 usuarios se retiraron por sus propios medios; sin embargo, indicó que se dará apoyo a los afectados por medio de la aseguradora y se dará seguimiento personalizado por parte del área de Atención al Usuario del STC.
En la estación Ciudad Deportiva de la línea 9, conocida como la café –que corre de Pantitlán a Tacubaya–, se presentó personal de las áreas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene para la atención de los lesionados; además, se activó el seguro contratado por el Metro.
El STC aseguró que técnicos en escaleras eléctricas revisaron los mecanismos del equipo “sin encontrar afectaciones en su funcionamiento”, por lo que a las 17:20 horas la escalera fue puesta de nuevo en operación.
El organismo exhortó a los usuarios a utilizar de forma correcta las escaleras electromecánicas, con la finalidad de evitar accidentes, al indicar que las áreas operativas y técnicas deberán entregar un reporte sobre la situación en la que los 12 usuarios cayeron en la escalera.