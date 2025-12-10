Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28
Puestos armados con rejas y carritos que conforman la romería con motivo de los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, se instalaron ayer en las calles del Centro Histórico, los cuales permanecerán hasta el 6 de enero de 2026 para ofrecer adornos, ropa y accesorios con motivos de la temporada, entre otras mercancías.
Desde el mediodía, los vendedores se colocaron en el cruce de las avenidas Juárez y Balderas hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, así como en las calles 5 de Mayo, Palma, Tacuba, República de Guatemala, República de Brasil, Venustiano Carranza, Pino Suárez y 20 de Noviembre, por mencionar algunas.
En tanto, la romería de artesanos indígenas en el Zócalo abrió parcialmente porque las carpas que serán ocupadas para la venta de comida continuaban instalándose, y algunos aún no contaban con espacios, a pesar de que ya tenían el gafete respectivo.
Una mujer procedente de Oaxaca dijo: “así nos traen desde el sábado y ya es martes; no sabemos si ya mañana (hoy) podamos vender. Así se va el tiempo y no han dicho si nos van a reponer los días perdidos”.
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México estimó una derrama económica de 38 mil 268 millones de pesos con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo.
De acuerdo con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que depende del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 152 mil 465 unidades económicas serán beneficiadas.
Entre los establecimientos se encuentran restaurantes, salones de fiesta, comercio al por mayor de dulces, licores y botanas, así como establecimientos ubicados en tiendas departamentales dedicados a la venta de ropa, artículos electrónicos y de tecnología.
En tanto, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo señaló que por la celebración con motivo del 12 de diciembre se generará una derrama económica estimada en mil 724 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.9 por ciento respecto del año anterior.
El organismo empresarial estimó la llegada a la Basílica de Guadalupe de entre 11 y 13 millones de peregrinos nacionales y extranjeros, quienes ejercerán un gasto promedio de entre 260 y mi 800 pesos.
En otro tema, la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de República de Uruguay 26, colonia Centro, se manifestaron con un bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier para protestar porque fueron desalojados de la plaza Tere López.
Acusaron a funcionarios locales de “despojo injustificado”, de quitarles el derecho al trabajo y de abuso de autoridad, por lo que exigieron la reapertura y regreso al inmueble.