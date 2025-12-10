Elba Mónica Bravo

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28

Puestos armados con rejas y carritos que conforman la romería con motivo de los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, se instalaron ayer en las calles del Centro Histórico, los cuales permanecerán hasta el 6 de enero de 2026 para ofrecer adornos, ropa y accesorios con motivos de la temporada, entre otras mercancías.

Desde el mediodía, los vendedores se colocaron en el cruce de las avenidas Juárez y Balderas hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, así como en las calles 5 de Mayo, Palma, Tacuba, República de Guatemala, República de Brasil, Venustiano Carranza, Pino Suárez y 20 de Noviembre, por mencionar algunas.

En tanto, la romería de artesanos indígenas en el Zócalo abrió parcialmente porque las carpas que serán ocupadas para la venta de comida continuaban instalándose, y algunos aún no contaban con espacios, a pesar de que ya tenían el gafete respectivo.

Una mujer procedente de Oaxaca dijo: “así nos traen desde el sábado y ya es martes; no sabemos si ya mañana (hoy) podamos vender. Así se va el tiempo y no han dicho si nos van a reponer los días perdidos”.

Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México estimó una derrama económica de 38 mil 268 millones de pesos con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que depende del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 152 mil 465 unidades económicas serán beneficiadas.