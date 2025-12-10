Se esperan 13 millones y una derrama de mil 600 mdp: gobierno
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a poco más de 5 mil policías para mantener la seguridad por las peregrinaciones que, con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, llegarán a la Basílica.
El operativo, señaló el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, se extenderá hasta el 14 de diciembre y se prevé que en estos días lleguen al recinto religioso 13 millones de personas.
En conferencia de prensa, se informó que 100 mil servidores públicos darán atención a los feligreses; además, a su paso se instalarán módulos de hidratación y de vacunación, especialmente contra el sarampión.
El acto, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estuvo encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subrayó que se prevé una derrama económica superior a mil 600 millones de pesos por esta celebración.
Sin embargo, también significará retos, como la recolección de 2 mil toneladas de basura que se prevé dejarán los peregrinos en su visita a la Basílica de Guadalupe.
El operativo, explicó, comenzó el 5 de diciembre pasado e incluye acciones para garantizar la movilidad, seguridad, salud y acompañamiento a las peregrinaciones, así como de los ciudadanos en general.
Por ello, el Metro incrementará su personal en las tres principales estaciones alrededor del recinto religioso; además, en las áreas aledañas hay brigadistas de las áreas de Protección Civil y Salud, y se habilitarán tres helipuertos para la atención urgente e inmediata.
También se instalarán módulos con traductores de lenguas como náhuatl y mazateco; de servicios de información, baños y entrega de cobijas, entre otros servicios.
La mandataria hizo un llamado a la “paciencia y comprensión” de quienes viven cerca del recinto mariano ante las molestias que los peregrinos pudieran generar.
Por su parte, el jefe de la policía capitalina manifestó que en el dispositivo de seguridad se contará con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias, cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores.
Además, habrá monitoreo permanente desde los centros de Comando y Control C2 y C5, con especial atención en vialidades como las calzadas de Los Misterios y De Guadalupe, y avenidas como Montevideo, y Ricarte, entre otras.