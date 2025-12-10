▲ Un total de 100 mil servidores públicos darán atención en módulos de hidratación y vacunación, mientras 5 mil policías se encargarán de la seguridad de peregrinos. Foto Luis Castillo

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 28

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a poco más de 5 mil policías para mantener la seguridad por las peregrinaciones que, con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, llegarán a la Basílica.

El operativo, señaló el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, se extenderá hasta el 14 de diciembre y se prevé que en estos días lleguen al recinto religioso 13 millones de personas.

En conferencia de prensa, se informó que 100 mil servidores públicos darán atención a los feligreses; además, a su paso se instalarán módulos de hidratación y de vacunación, especialmente contra el sarampión.

El acto, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estuvo encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subrayó que se prevé una derrama económica superior a mil 600 millones de pesos por esta celebración.

Sin embargo, también significará retos, como la recolección de 2 mil toneladas de basura que se prevé dejarán los peregrinos en su visita a la Basílica de Guadalupe.

El operativo, explicó, comenzó el 5 de diciembre pasado e incluye acciones para garantizar la movilidad, seguridad, salud y acompañamiento a las peregrinaciones, así como de los ciudadanos en general.