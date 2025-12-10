Unidades se han visto involucradas en mil 777 accidentes de tránsito: informe
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 27
En lo que va del año, el Sistema Metrobús ha registrado más de 1.6 millones de invasiones a sus carriles confinados, siendo la más afectada la línea 5, que corre por Río de los Remedios, Eje 3 y Calzada de las Bombas, de acuerdo con un informe que el organismo entregó al Congreso de la Ciudad de México.
Luego de exhortar al gobierno central a incrementar las multas por invasiones de carriles confinados, el Metrobús informó que tiene un contrato con la empresa Neology para la instalación de 200 cámaras adosadas en las estaciones de toda la red para detectar a los conductores infractores, recabar su número de placa, fotografías, fecha, hora y coordenadas de la invasión al carril. La información es compartida con las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes.
Del total de invasiones, 41 por ciento son por automóviles foráneos, seguidos de motocicletas con placas de la ciudad y otros estados.
En cuanto a los hechos de tránsito donde se han visto involucradas unidades del Metrobús, en este año suman mil 777 eventos –la mayoría en la línea 4, que atraviesa el Centro Histórico–, de los cuales 69 por ciento son atribuibles a particulares, peatones e incluso por animales, eventos naturales y hasta presencia de aceite en el pavimento, y el 31 por ciento restante se asocia a responsabilidades de los conductores.
Las causas principales de estos eventos son por cortes a la circulación, maniobras por congestión vial, invasión de carril confinado y retornos operativos causados por bloqueos o marchas, y vueltas izquierdas no permitidas.
Para inhibir estos actos se intensificarán los operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informaron a los legisladores.
Tarjeta de movilidad virtual
Por otra parte, la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip) informó que se realizó una actualización a la aplicación CDMX, con la que se incluye el servicio de tarjeta de movilidad integrada virtual, lo que permitirá a los usuarios pagar el transporte público que ofrece la administración pública local utilizando el teléfono celular.
A unos días de la renovación de dicha herramienta, señaló el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, se han emitido 60 mil tarjetas virtuales que dan acceso al Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero.
Sin embargo, el titular de la Adip, Ángel Tamariz Sánchez, precisó que está pendiente que se pueda pagar por esa vía el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros, el cual se prevé integrar en enero. Hasta ahora, el servicio está disponible para los sistemas operativos Android y Huawei (HarmonyOS), pero no para iOS de Apple.