▲ De las invasiones a los carriles del Metrobús, 41 por ciento son cometidas por automóviles foráneos, seguidos de motocicletas con placas de la ciudad y otros estados. Foto María Luisa Severiano

Sandra Hernández García y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 27

En lo que va del año, el Sistema Metrobús ha registrado más de 1.6 millones de invasiones a sus carriles confinados, siendo la más afectada la línea 5, que corre por Río de los Remedios, Eje 3 y Calzada de las Bombas, de acuerdo con un informe que el organismo entregó al Congreso de la Ciudad de México.

Luego de exhortar al gobierno central a incrementar las multas por invasiones de carriles confinados, el Metrobús informó que tiene un contrato con la empresa Neology para la instalación de 200 cámaras adosadas en las estaciones de toda la red para detectar a los conductores infractores, recabar su número de placa, fotografías, fecha, hora y coordenadas de la invasión al carril. La información es compartida con las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes.

Del total de invasiones, 41 por ciento son por automóviles foráneos, seguidos de motocicletas con placas de la ciudad y otros estados.

En cuanto a los hechos de tránsito donde se han visto involucradas unidades del Metrobús, en este año suman mil 777 eventos –la mayoría en la línea 4, que atraviesa el Centro Histórico–, de los cuales 69 por ciento son atribuibles a particulares, peatones e incluso por animales, eventos naturales y hasta presencia de aceite en el pavimento, y el 31 por ciento restante se asocia a responsabilidades de los conductores.