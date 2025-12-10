Financiará dos líneas de Cablebús
La demanda superó expectativas // Ingresos de la ciudad lo respaldan: De Botton
Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 27
En medio de la emisión de un bono verde de la Ciudad de México en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de hasta 3 mil millones de pesos para financiar la construcción de dos líneas del Cablebús, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá trabajando para que más entidades federativas y municipios puedan acceder a este tipo de financiamiento.
Así lo aseguró Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia federal, quien sostuvo que la emisión de este bono verde tiene un alto significado, (ya que) por un lado, confirma que la estrategia del fortalecimiento de la deuda subnacional está dando resultados, y por otro, demuestra que este tipo de instrumentos son una herramienta central para financiar la infraestructura que las economías de hoy necesitan para enfrentar el cambio climático y fomentar el desarrollo.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México regresó al mercado bursátil mexicano para levantar del público inversionista 3 mil millones de pesos mediante la emisión de un bono verde a tasa fija a un plazo de 10 años para financiar la construcción las líneas de Cablebús Álvaro Obregón-Magdalena Contreras y Milpa Alta-Tláhuac.
Por separado, el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que la tasa de interés fijada es M bono más 46 puntos base; es decir, a 10 años a 9.3 por ciento, la cual, dijo, es una tasa competitiva dado el plazo de la emisión.
“Es un retorno para los inversionistas, afores, aseguradoras e instituciones financieras que están confiando en la ciudad y deciden invertir estos recursos”, expresó el funcionario en entrevista.
Resaltó que la demanda del bono verde fue de dos veces el monto objetivo de la emisión; es decir, se buscaba financiamiento por 3 mil millones de pesos y se obtuvieron posturas por más de 6 mil millones.
Este bono verde (instrumento financiero de deuda para financiar proyectos con beneficios ambientales), resaltó el funcionario, tuvo una calificación triple A, respaldada por los ingresos de la ciudad, y permite incrementar la inversión pública en casi 55 por ciento con respecto a 2024.
Lo anterior, precisó, sin incrementar la deuda de la capital del país, gracias a que tiene una recaudación muy sólida a nivel local, lo que permite aumentar la inversión y, al mismo tiempo, continuar con la política de desendeudamiento.
Durante el campanazo de la emisión del bono verde en el piso de remates de la BMV, Amador Zamora; Clara Brugada, jefa de Gobierno local; De Botton Falcón y Marcos Martínez, presidente de consejo de la entidad bursátil, destacaron que la Ciudad de México ha sido pionera en la emisión de deuda de entidades federativas desde 2003, durante la gestión del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
“Quisiera hacer una mención especial a Banobras, a GNP Seguros y a Banamex por su participación como inversionistas, así como a aseguradoras y afores”, aseveró el secretario de Finanzas capitalino durante el acto.