▲ La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, durante la emisión del bono verde que financiará la construcción de dos líneas de Cablebús. Foto La Jornada

Clara Zepeda y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de diciembre de 2025, p. 27

En medio de la emisión de un bono verde de la Ciudad de México en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto de hasta 3 mil millones de pesos para financiar la construcción de dos líneas del Cablebús, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá trabajando para que más entidades federativas y municipios puedan acceder a este tipo de financiamiento.

Así lo aseguró Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia federal, quien sostuvo que la emisión de este bono verde tiene un alto significado, (ya que) por un lado, confirma que la estrategia del fortalecimiento de la deuda subnacional está dando resultados, y por otro, demuestra que este tipo de instrumentos son una herramienta central para financiar la infraestructura que las economías de hoy necesitan para enfrentar el cambio climático y fomentar el desarrollo.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México regresó al mercado bursátil mexicano para levantar del público inversionista 3 mil millones de pesos mediante la emisión de un bono verde a tasa fija a un plazo de 10 años para financiar la construcción las líneas de Cablebús Álvaro Obregón-Magdalena Contreras y Milpa Alta-Tláhuac.

Por separado, el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que la tasa de interés fijada es M bono más 46 puntos base; es decir, a 10 años a 9.3 por ciento, la cual, dijo, es una tasa competitiva dado el plazo de la emisión.

“Es un retorno para los inversionistas, afores, aseguradoras e instituciones financieras que están confiando en la ciudad y deciden invertir estos recursos”, expresó el funcionario en entrevista.