Visa vencida sería motivo de aprehensión
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 16
El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández se encuentra detenido bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), de acuerdo con el registro del propio organismo.
Quintanilla Hernández es presunto propietario de la empresa de Transportes Unidos Mexicanos (TUM) y permanece en el centro de detención ubicado en Adelanto, California.
De acuerdo con los primeros reportes, el motivo se debería a que su visa estaba vencida.
Quintanilla también es socio de la empresa Energía del Valle de México y enfrenta diversas acusaciones de fraude en el país.
La empresa TUM emitió un comunicado en el que señala que desconocen los detalles de la aprehensión, así como de la situación legal de Quintanilla.
Agregó que el hombre no tiene funciones directivas, administrativas u operativas dentro de la compañía debido a que desde hace tiempo vive en el extranjero.