Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 16

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández se encuentra detenido bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), de acuerdo con el registro del propio organismo.

Quintanilla Hernández es presunto propietario de la empresa de Transportes Unidos Mexicanos (TUM) y permanece en el centro de detención ubicado en Adelanto, California.

De acuerdo con los primeros reportes, el motivo se debería a que su visa estaba vencida.