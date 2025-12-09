▲ La Secretaría de Salud anunció que fortalecerá la aplicación del biológico en cinco estados del país. Foto Jair Cabrera Torres

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 16

Frente a la cercanía del periodo vacacional navideño y debido a que el brote de sarampión se mantiene activo, la Secretaría de Salud (Ssa) reforzará la estrategia de vacunación en Jalisco, Michoacán, Guerrero, estado de México y Ciudad de México, pues en algunas regiones se han registrado casos recientes.

Hasta ayer se habían confirmado 5 mil 580 a nivel nacional, de los que 41 fueron notificados entre sábado y domingo pasados. Desde febrero, cuando comenzó el brote, a la fecha el sarampión ha estado presente en 29 estados y 174 municipios.

Han ocurrido 24 defunciones, de las cuales 21 se registran en Chihuahua y las otras tres en Jalisco, Sonora y Durango.

De acuerdo con el reporte de ayer de la Dirección General de Epidemiología, desde mediados de abril cuando se presentó el pico máximo de transmisión, con 321 casos en una semana, la tendencia ha ido a la baja; no obstante, del 23 al 29 de noviembre se confirmaron 127, lo que, de hecho, son un nuevo repunte, pues la semana anterior fueron 88.