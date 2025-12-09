Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 16

En tres estados, las fuerzas federales asestaron este fin de semana un golpe económico a la delincuencia organizada calculado en por lo menos 3 mil 100 millones de pesos, tras la destrucción de narcolaboratorios y diferentes incautamientos. El operativo más destacado se dio en Michoacán, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino con una afectación superior a 2 mil 528 millones de pesos, una de las más altas desde el inicio de la estrategia federal de Paz y Justicia en la entidad.

A través de dos reportes del gabinete de seguridad del gobierno federal, difundidos ayer, se informó que las operaciones se llevaron a cabo entre el 5 y el 7 de diciembre, con la participación de instituciones federales y estatales.

El operativo más cuantioso se dio en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha el 10 de noviembre pasado. De acuerdo con el Ejército Mexicano, decomisaron un laboratorio clandestino en el poblado San Rafael, municipio de Turicato, donde se aseguraron 335 kilos de metanfetamina, ocho toneladas de otras sustancias químicas, equipo especializado y un vehículo.

Las mismas autoridades calculan que esa acción representó una afectación económica estimada en 2 mil 528 millones de pesos.

En Sinaloa, personal castrense localizó e inhabilitó siete áreas de concentración de material ilícito en comunidades de Culiacán y Cosalá, donde se decomisaron casi 10 mil litros y 325 kilos de sustancias químicas, así como reactores, condensadores y centrifugadoras. El golpe financiero se calculó en 202 millones de pesos.