l genocidio es una abominación y un crimen atroz, todos los estados tienen la obligación solemne de prevenirlo y sancionarlo. Ese fue el compromiso que el mundo asumió al aprobar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, con la promesa de que ningún grupo sería eliminado por su nacionalidad, etnia, raza o religión.

Nuestra promesa fue “nunca más”, pero esa promesa corre peligro en demasiados lugares. Los conflictos violentos, la falta de rendición de cuentas y las tecnologías digitales que amplifican el odio y la desinformación reavivan el riego de genocidio.

Los estados tienen la obligación primordial de prevenir y castigar el genocidio, y pido a los gobiernos que aún no lo hayan hecho que se adhieran a la Convención; también insto a todos los gobiernos a que la apliquen plenamente y exijan responsabilidades a los perpetradores.