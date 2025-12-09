l genocidio es una abominación y un crimen atroz, todos los estados tienen la obligación solemne de prevenirlo y sancionarlo. Ese fue el compromiso que el mundo asumió al aprobar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948, con la promesa de que ningún grupo sería eliminado por su nacionalidad, etnia, raza o religión.
Nuestra promesa fue “nunca más”, pero esa promesa corre peligro en demasiados lugares. Los conflictos violentos, la falta de rendición de cuentas y las tecnologías digitales que amplifican el odio y la desinformación reavivan el riego de genocidio.
Los estados tienen la obligación primordial de prevenir y castigar el genocidio, y pido a los gobiernos que aún no lo hayan hecho que se adhieran a la Convención; también insto a todos los gobiernos a que la apliquen plenamente y exijan responsabilidades a los perpetradores.
La prevención, sin embargo, es una tarea colectiva. Implica educar a las nuevas generaciones sobre las raíces del genocidio –el discurso de odio, la desigualdad y la desinformación– y actuar ante las señales tempranas. Los líderes comunitarios, la sociedad civil y los medios de comunicación, incluidos los medios sociales, tienen el deber moral de actuar.
Al mostrar nuestra unidad ante este crimen atroz, honramos a sus víctimas y supervivientes, y defendemos la promesa más básica de la comunidad internacional: el derecho de todas las personas a vivir con seguridad, dignidad y en paz.
* Secretario general de la ONU