Alexia Villaseñor y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 15

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para designar integrantes de su asamblea consultiva para el periodo 2026-2030.

La asamblea estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. El cargo tendrá carácter honorífico, de acuerdo con el artículo 84 octies de la Ley General de Víctimas. Serán elegidos por la junta de gobierno, decisión que será definitiva e inapelable y se publicará en la página electrónica de la CEAV.

Entre los criterios de selección están contar con experiencia probada nacional o internacional; buena reputación y trayectoria destacada como representante de colectivos de víctimas, organizaciones especializadas en atención a éstas o ser experto en atención a víctimas y derechos humanos; representación regional; principio de paridad y enfoque diferencial, así como representatividad de la diversidad de tipos de hechos victimizantes.

Los aspirantes contarán con 10 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria para enviar los documentos requeridos en formato PDF al correo electrónico [email protected]