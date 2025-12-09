Martes 9 de diciembre de 2025, p. 15
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para designar integrantes de su asamblea consultiva para el periodo 2026-2030.
La asamblea estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas. El cargo tendrá carácter honorífico, de acuerdo con el artículo 84 octies de la Ley General de Víctimas. Serán elegidos por la junta de gobierno, decisión que será definitiva e inapelable y se publicará en la página electrónica de la CEAV.
Entre los criterios de selección están contar con experiencia probada nacional o internacional; buena reputación y trayectoria destacada como representante de colectivos de víctimas, organizaciones especializadas en atención a éstas o ser experto en atención a víctimas y derechos humanos; representación regional; principio de paridad y enfoque diferencial, así como representatividad de la diversidad de tipos de hechos victimizantes.
Los aspirantes contarán con 10 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria para enviar los documentos requeridos en formato PDF al correo electrónico [email protected]
Entre los documentos solicitados están comprobar el tipo de participante y verificar a qué región pertenecen (norte, centro-occidente y sur). Quienes forman parte de colectivos de víctimas deberán entregar papeles, fotografías o reconocimientos que acrediten la calidad del colectivo.
Quienes pertenecen a organizaciones de la sociedad civil deberán presentar un acta constitutiva de la organización que representan. Los especialistas deberán comprobar los conocimientos especializados en materias afines a la atención a víctimas y derechos humanos.
También se tiene que incluir un escrito en el que expongan por qué desean formar parte de la asamblea consultiva, así como su currículum. Deberán contar con residencia legal en el país, no desempeñar cargo de dirección en algún partido político o asociación religiosa y no ser servidores públicos en funciones de la administración pública de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.