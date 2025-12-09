Ángeles Cruz Martínez

Martes 9 de diciembre de 2025

Con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) y financiamiento de los gobiernos de Alemania y Noruega, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) inicia un proyecto piloto de análisis de restos óseos para la identificación de personas desaparecidas de Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.

Mediante una primera donación de insumos con un valor de 3 millones 100 mil pesos, los investigadores del Inmegen podrán procesar 750 muestras genéticas de alta complejidad, explicó Alanna Armitage, representante del Unpfa en México.

Desde 2023, en el instituto se encuentra el Laboratorio de Perfiles Genéticos, único en América Latina. Obtuvo la acreditación internacional de calidad ISO-IEC-17025 y con base en los resultados que se obtengan en esta primera fase, el trabajo de identificación se extenderá al resto del país, aseguró Carlos Hinojosa, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

De esta manera se buscaría empezar a resolver lo que se ha denominado “crisis forense”, consecuencia de la desaparición forzada en el país, que, según los datos más recientes, ha dejado más de 72 mil restos sin identificar.

Durante la firma del convenio de colaboración, Hinojosa sostuvo que no será una intervención temporal. El objetivo del gobierno federal “es dejar capacidad instalada y transitar de la dependencia tecnológica a la soberanía científica forense”, explicó.

Este medio visitó el Laboratorio de Perfiles Genéticos en los días que se realizaban pruebas de funcionamiento y calidad. Ahí se observaron los equipos para pruebas genéticas en restos humanos, en particular, cuando son abundantes y se vio que cuentan con otra tecnología para analizar restos complejos debido a su nivel de degradación (La Jornada 27/11/23).