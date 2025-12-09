César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 14

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) brindará atención personalizada a los 268 juzgadores que fueron cesados o renunciaron a participar de la elección de junio pasado y que aún no son liquidados.

Luego de reunirse con el área jurídica de la institución, María del Carmen García González, magistrada en retiro, señaló que tendrán que sistematizar la información de cada uno de los juzgadores que no han recibido el pago extraordinario, que de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas vacacionales.

Para ello, los afectados deberán enviar un documento vía electrónica con su nombre, años laborados y el motivo de su separación; es decir, si fueron cesados, no salieron insaculados, declinaron a participar en la elección o decidieron retirarse debido a la aprobación de la reforma judicial.