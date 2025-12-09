Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 14

La víspera de que la Comisión de Justicia del Senado dictamine reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Nacional de Procedimiento Penales, la Ley Federal de Proceso Contencioso Administrativo y al Código Penal, la oposición se manifestó contra la figura de los jueces sin rostro incluida en el paquete.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido no está de acuerdo con la propuesta. “Estamos convencidos de que no tenemos condiciones para que este tipo de prácticas que reconocemos que se dan en otros lugares del mundo sean benéficas en nuestro país”.

La justicia, argumentó, se vuelve más incierta si no se sabe “ante quién estamos”. Es un tema que a escala internacional se ha reconocido como violatorio de derechos humanos. El acusado tiene derecho a saber quién y de qué se le acusa, puntualizó.

Por su lado, Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el tema de los jueces sin rostro no es nuevo. En la legislatura pasada se propuso y “votamos en contra porque era inconstitucional.