Martes 9 de diciembre de 2025, p. 13
La falta de reconocimiento social, bajos salarios y contratos inestables son condiciones que afectan la motivación y el bienestar de los maestros y no garantizan la calidad educativa, a pesar de las presiones por parte de las autoridades para la capacitación, señaló Eduardo Escallón, especialista en educación docente.
El profesor-investigador de la Universidad de Los Andes, ubicada en Colombia, mencionó a este diario que los retos para lograr un sistema educativo eficiente en América Latina consisten en movilizar al magisterio para que pueda otorgar experiencias de calidad a sus estudiantes y mantener su actualización y retroalimentación entre pares, pues sólo de esta manera desarrollarán los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para tener interacciones de calidad, aseguró.
Destacó que ni todos los educadores tienen los conocimientos idóneos al salir de su carrera ni es suficiente tener vocación para la enseñanza. Por ello, “esta profesión, como cualquier otra, requiere actualización permanente y, sobre todo, necesita que cambiemos el enfoque en el trabajo”.