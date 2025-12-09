Alexia Villaseñor

La falta de reconocimiento social, bajos salarios y contratos inestables son condiciones que afectan la motivación y el bienestar de los maestros y no garantizan la calidad educativa, a pesar de las presiones por parte de las autoridades para la capacitación, señaló Eduardo Escallón, especialista en educación docente.

El profesor-investigador de la Universidad de Los Andes, ubicada en Colombia, mencionó a este diario que los retos para lograr un sistema educativo eficiente en América Latina consisten en movilizar al magisterio para que pueda otorgar experiencias de calidad a sus estudiantes y mantener su actualización y retroalimentación entre pares, pues sólo de esta manera desarrollarán los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para tener interacciones de calidad, aseguró.