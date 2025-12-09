Política
Suplantan identidad de ministros de la SCJN
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 13

Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron ayer que fueron creadas cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp para suplantarlos con fines de extorsión.

El presidente del máximo tribunal del país, ministro Hugo Aguilar Ortiz, difundió un “atento aviso” en el que informó que recibió reportes sobre mensajes donde, supuestamente, solicita dinero o promueve apoyos económicos.

Ante esta situación, Aguilar Ortiz aclaró: “Es completamente falso… Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona”.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó en la red social Facebook reportar y bloquear una cuenta que suplanta su identidad en Instagram.

“Se identifica con el usuario @leniabatres2, es una cuenta falsa”, afirmó.

Finalmente, el ministro Giovanni Figueroa Mejía alertó sobre una cuenta apócrifa que lo vincula con un presunto grupo exclusivo de WhatsApp para compartir recomendaciones financieras.

“Yo no cuento con un grupo exclusivo de WhatsApp, ni de IG, ni de Facebook”, señaló.

 

