Martes 9 de diciembre de 2025, p. 13

Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron ayer que fueron creadas cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp para suplantarlos con fines de extorsión.

El presidente del máximo tribunal del país, ministro Hugo Aguilar Ortiz, difundió un “atento aviso” en el que informó que recibió reportes sobre mensajes donde, supuestamente, solicita dinero o promueve apoyos económicos.

Ante esta situación, Aguilar Ortiz aclaró: “Es completamente falso… Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona”.