Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 13

El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, aseguró que esta institución es formadora de líderes tanto en el país como a nivel internacional, pero además ha demostrado su valor social e integrado, pues por cada peso que los pagadores de impuestos invierten, la institución devuelve 1.51 pesos.

Esta devolución, señaló, “demuestra que la UAM regresa “con creces” a la sociedad mexicana los recursos asignados por el gobierno federal.

En la toma de posesión de Angélica Buendía Espinosa como la nueva rectora de la UAM Xochimilco para el periodo 2025-2029, Pacheco López admitió que esta casa de estudios todavía enfrenta retos importantes que debe asumir con diligencia y responsabilidad para posicionar a la educación superior como un derecho.

Asimismo, reconoció que la UAM debe mejorar la eficiencia terminal, ampliar la cobertura y lograr una eficiente flexibilidad curricular, a fin de responder al bono demográfico que se está extinguiendo.

En una ceremonia en la que destacaron agradecimientos profesionales, personales y familiares, tanto del rector saliente, Francisco Javier Soria López, quien estuvo al frente de 2021 a 2025, como de la nueva rectora, Pacheco López exhortó a Buendía a que sea un rectorado de decisiones, de escucha, diálogo y de colegialidad, además de que encabece una gestión armónica y productiva para que “la unidad Xochimilco siga floreciendo para impulsar y fortalecer más a la UAM”.