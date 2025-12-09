Lilian Hernández Osorio

Al cumplirse un siglo del nacimiento del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Guillermo Soberón Acevedo, la casa de estudios conmemoró sus logros, rememoró sus contribuciones a la institución y resaltó su defensa por la autonomía.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas subrayó que Soberón marcó un punto de inflexión en la institución, por lo que permanece como ejemplo de “excelencia, templanza, generosidad y sentido de Estado”.

Durante la ceremonia, apuntó que este homenaje también es una invitación a repensar las circunstancias actuales, pues en un mundo tan cambiante, son necesarias las instituciones públicas robustas y sensatas, así como con criterio analítico y voluntad para contribuir a la prosperidad del país.

“Su legado es dinámico, vive en nuestras aulas y laboratorios, se refleja en los centros de investigación y de salubridad que ayudó a edificar. Creía en la autonomía como un deber y un ejercicio pleno, en la ciencia y la salud como bienes comunes y en la educación y la universidad como un crisol de encuentro entre generaciones y un motor fundamental para la movilidad social”, puntualizó el rector.

Aseguró que su liderazgo fue “sereno, estoico y profundamente respetuoso del mandato universitario”, pues era un ser humano singular, un universitario íntegro y un científico que ensanchó las fronteras.

Lomelí Vanegas consideró que el también ex secretario de Salud tenía una gran habilidad para escuchar, deliberar y respetar la diversidad de voces.

“No se conformó con diagnosticar necesidades, se ocupó de poner en marcha mecanismos que permitieron responder a ellas con continuidad y con la serenidad que se merece la sociedad mexicana. Por eso, a lo largo de su vida, fue artífice de aportaciones de gran calado”, expresó.