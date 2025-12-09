Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 12

El gobierno federal amplió sus objetivos para la construcción, remodelación y reconversión de planteles que incremente la oferta del bachillerato a nivel nacional, con lo cual entre 2025 y 2026 se integrarán 150 mil espacios, 30 mil más que la meta original de 120 mil, sostuvo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Esto implica, entre otros aspectos, sumar a los 20 planteles nuevos que se construyeron en 2025, otros 20 en 2026

Durante la conferencia presidencial, Delgado también dio cuenta del avance en el programa Vida Saludable, en el cual ya se han visitado 60 mil escuelas –68 por ciento de la meta–, con lo cual ya se ha valorado el estado de salud de 7 millones 653 mil 564 estudiantes de primaria por conducto de 8 mil 118 brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Se ha detectado de este tamizaje que, para hacer una orientación nutricional, 3 millones 826 mil niños tienen que ir a cita. Sin embargo, han sido atendidos 275 mil, apenas 7 por ciento”; 4 millones 592 mil necesitan ir al dentista y 3 millones son candidatos a usar lentes.

Al abundar en torno a las acciones para ampliar la oferta educativa en el nivel bachillerato, el secretario indicó que en 2025 además de que se están construyendo 20 planteles nuevos, se realizan 33 ampliaciones de escuelas ya en operación que tienen mucha demanda y se realizan 35 reconversiones en inmuebles que se usan para secundarias para que por la tarde sean bachilleratos.