Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 12

En la conferencia matutina de la Presidenta, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó su disposición al diálogo con los estudiantes inconformes para solucionar el conflicto que mantiene en paro a la Universidad Pedagógica Nacional.

Aunque mencionó que es un pequeño grupo de inconformes, aseveró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) será respetuosa del derecho de manifestación e, incluso, aseguró que él podía participar en los encuentros “nada más que, sí, abordar los puntos con mucho orden y también que no se vuelva esto de una sola petición”.

Delgado destacó que originalmente se presentó un pliego petitorio con diversas demandas de los alumnos y hubo acercamientos registrándose reuniones con la rectora de la UPN, Rosa María Torres, y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva; sin embargo, declaró, conforme se ha prolongado el conflicto ahora se concentra en una sola demanda, la renuncia de Torres.