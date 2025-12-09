Martes 9 de diciembre de 2025, p. 12
En la conferencia matutina de la Presidenta, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó su disposición al diálogo con los estudiantes inconformes para solucionar el conflicto que mantiene en paro a la Universidad Pedagógica Nacional.
Aunque mencionó que es un pequeño grupo de inconformes, aseveró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) será respetuosa del derecho de manifestación e, incluso, aseguró que él podía participar en los encuentros “nada más que, sí, abordar los puntos con mucho orden y también que no se vuelva esto de una sola petición”.
Delgado destacó que originalmente se presentó un pliego petitorio con diversas demandas de los alumnos y hubo acercamientos registrándose reuniones con la rectora de la UPN, Rosa María Torres, y con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva; sin embargo, declaró, conforme se ha prolongado el conflicto ahora se concentra en una sola demanda, la renuncia de Torres.
Delgado sostuvo que los estudiantes que acuden a reuniones para solucionar el conflicto no necesitan cubrirse los rostros, pues siempre se va a respetar su derecho a manifestarse.
En otro orden de ideas, ante la versiones de que han existido problemas para la entrega de títulos de la Universidades Benito Juárez del Bienestar, el secretario declaró que no se han presentado retrasos en la entrega de esta documentación.
“Hay todo el tiempo entregas de títulos, ceremonias de titulación que son muy bonitas, muy emotivas. Pero no tienen ningún problema en el proceso de titulación de las Universidades del Bienestar Benito Juárez.”
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó una tarjeta informativa que le envió la directora de estas universidades, Raquel Sosa, según la cual en 2025 se han entregado ya 10 mil títulos a egresados de esos planteles.