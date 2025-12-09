Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 12

Estudiantes en paro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) rechazaron que exista un diálogo abierto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de su casa de estudios, como lo informó ayer en la conferencia presidencial el secretario del ramo Mario Delgado Carrillo.

“Hasta el momento los encuentros han sido de oídos sordos a nuestras demandas, pues a pesar de la reuniones seguimos sin tener soluciones”, aseguraron.

En conferencia de prensa, en la UPN Ajusco, los alumnos reiteraron que mantendrán la exigencia principal sobre la destitución de la rectora de esta unidad académica, Rosa María Torres, pues “en siete años de gestión ha sido omisa y ausente de la vida académica y protocolaria frente a los miembros de la comunidad universitaria; permitió el deterioro sistemático de toda la infraestructura y el marco académico en la institución”.

Por ello, “su destitución significa el comienzo de la resolución de los pliegos petitorios”, puntualizaron.

Otras demandas incluidas en el pliego son la atención a la infraestructura, becas estudiantiles y apoyos económicos para las prácticas profesionales, entre otros, como lo plantearon, informaron, en un documento que entregaron ayer en las oficinas de la SEP.

Desde hace seis semanas los alumnos se mantienen en paro, el cual comenzó el 28 de octubre en el plantel del Ajusco y al que se han sumado los de Azcapotzalco, Oriente y Sur. La medida subsiste, afirman, ante la negativa al diálogo de las autoridades universitarias y la indiferencia de la SEP.