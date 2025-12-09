▲ La Suprema Corte instaló ayer su Comité Especializado en Transparencia, que no sesionaba desde 2023. Foto Luis Castillo

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 8

La llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusó ayer a la integración del pleno anterior de haber dejado un “gran rezago” en materia de transparencia, lo que violó leyes, la Constitución federal e incluso tratados internacionales, pues quedaron sin respuesta solicitudes de información ciudadana pendientes desde 2019.

Durante la instalación del Comité Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –a la que asistieron representantes de los tres poderes de la unión–, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que este órgano “nunca funcionó” tras su creación, pues su última sesión fue el 26 de abril de 2023, cuando Norma Piña Hernández llevaba apenas cuatro meses al frente de la Corte.

“Estoy seguro que quienes integran el comité van a trabajar de manera ardua para abatir el rezago que tenemos en este rubro y en muchos otros. Hemos encontrado una Corte con muchos rezagos.”

La nueva integración del pleno del alto tribunal, elegida por voto popular, tiene un compromiso especial con la democracia y la transparencia, dijo, y sostuvo que una ciudadanía activa y vigilante de sus instituciones es esencial para una auténtica vida democrática, y que las autoridades deben actuar de cara al pueblo.

Asignatura pendiente

Conformado por tres ministros, el comité se instaló con Arístides Guerrero García como presidente, quien resaltó que la transparencia en el máximo tribunal del país “es una asignatura pendiente”. Expuso que entre 2020 y 2024 la Corte recibió 13 mil 410 solicitudes de información, de las cuales 2 mil 550 corresponden a 2024.

Destacó que hasta ayer, el comité no sesionó 863 días, lo que dejó muchos recursos de revisión sin resolver, algunos acumulados desde 2019 y 2020. Esta inactividad, aseguró, implica incumplimientos a la Constitución, a la Ley General de Transparencia y a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.